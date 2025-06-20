https://ria.ru/20250620/putin-2024293214.html

Путин рассказал о разделении между ОПК и гражданскими отраслями экономики

Путин рассказал о разделении между ОПК и гражданскими отраслями экономики - РИА Новости, 20.06.2025

Путин рассказал о разделении между ОПК и гражданскими отраслями экономики

Разделение в мире между оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и гражданскими отраслями экономики становится все меньше, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:41:00+03:00

2025-06-20T16:41:00+03:00

2025-06-20T16:44:00+03:00

владимир путин

пмэф-2025

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Разделение в мире между оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и гражданскими отраслями экономики становится все меньше, заявил президент России Владимир Путин."В современном мире уже все меньше и меньше идет разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики. В некоторых странах вообще нет никакой разницы", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024291811.html

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владимир путин, экономика, россия