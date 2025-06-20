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Путин: Россия учтет негативный опыт при принятии решений по развитию ОПК
Путин: Россия учтет негативный опыт при принятии решений по развитию ОПК - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: Россия учтет негативный опыт при принятии решений по развитию ОПК
Россия будет учитывать негативный опыт при принятии решений по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:39:00+03:00
2025-06-20T16:39:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия будет учитывать негативный опыт при принятии решений по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин.В ходе заседания президент упомянул применение недорогих беспилотных летательных аппаратов, "которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники"."Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Все идет в копилку для принятия правильных решений в необходимом для нас направлении", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форумаПленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин: Россия учтет негативный опыт при принятии решений по развитию ОПК
Владимир Путин: РФ учтет негативный опыт при принятии решений по развитию ОПК