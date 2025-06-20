https://ria.ru/20250620/putin-2024289683.html

Путин призвал развивать рынок интеллектуальной собственности

Путин призвал развивать рынок интеллектуальной собственности - РИА Новости, 20.06.2025

Путин призвал развивать рынок интеллектуальной собственности

России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:37:00+03:00

2025-06-20T16:37:00+03:00

2025-06-20T17:16:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. России необходимо развивать рынок интеллектуальной собственности, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо и дальше развивать рынок интеллектуальной собственности, а именно расширять возможности кредитования под залог патентов и товарных знаков", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, экономика, владимир путин