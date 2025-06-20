https://ria.ru/20250620/putin-2024287941.html
Путин: занятость в отраслях высокотехнологичной экономики в России растет
Путин: занятость в отраслях высокотехнологичной экономики в России растет - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: занятость в отраслях высокотехнологичной экономики в России растет
Занятость в отраслях высокотехнологичной экономики России растет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:33:00+03:00
2025-06-20T16:33:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Занятость в отраслях высокотехнологичной экономики России растет, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой принимает участие в ПМЭФ и проводит на его полях ряд международных контактов. "У нас растет занятость в отраслях, где формируется конечный продукт - в секторах высокотехнологичной экономики, в том числе имею в виду обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм", - сказал глава государства во время пленарного заседания на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин: занятость в отраслях высокотехнологичной экономики в России растет
Владимир Путин: занятость в отраслях высокотехнологичной экономики в РФ растет