https://ria.ru/20250620/putin-2024285736.html

Путин: модель целевых условий ведения бизнеса должна быть готова в сентябре

Путин: модель целевых условий ведения бизнеса должна быть готова в сентябре - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: модель целевых условий ведения бизнеса должна быть готова в сентябре

Национальная модель целевых условий ведения бизнеса, которую разрабатывают в России, должна быть готова уже в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:28:00+03:00

2025-06-20T16:28:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Национальная модель целевых условий ведения бизнеса, которую разрабатывают в России, должна быть готова уже в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами АСИ (Агентства стратегических инициатив) развернуло большую комплексную работу: формирует национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В ее основе международные методики, но подчеркну, с учетом нашей специфики и национальных целей развития, которые мы обозначили перед собой, такая модель должна быть готова уже в сентябре текущего года", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024288760.html

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экономика, россия, владимир путин