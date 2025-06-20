https://ria.ru/20250620/putin-2024285736.html
Путин: модель целевых условий ведения бизнеса должна быть готова в сентябре
Путин: модель целевых условий ведения бизнеса должна быть готова в сентябре - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: модель целевых условий ведения бизнеса должна быть готова в сентябре
Национальная модель целевых условий ведения бизнеса, которую разрабатывают в России, должна быть готова уже в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:28:00+03:00
2025-06-20T16:28:00+03:00
2025-06-20T16:48:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_1b0ea66dd3fca706f88bf7cde5a3d74a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Национальная модель целевых условий ведения бизнеса, которую разрабатывают в России, должна быть готова уже в сентябре, заявил президент РФ Владимир Путин."Правительство вместе с предпринимателями, отраслевыми экспертами, специалистами АСИ (Агентства стратегических инициатив) развернуло большую комплексную работу: формирует национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В ее основе международные методики, но подчеркну, с учетом нашей специфики и национальных целей развития, которые мы обозначили перед собой, такая модель должна быть готова уже в сентябре текущего года", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/putin-2024288760.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_f44e0481081eacd6eda892b498b49813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин: модель целевых условий ведения бизнеса должна быть готова в сентябре
Путин: нацмодель целевых условий ведения бизнеса должна быть готова в сентябре