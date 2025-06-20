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Путин назвал важным внедрение новых технологий в жизнь
Путин назвал важным внедрение новых технологий в жизнь - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал важным внедрение новых технологий в жизнь
Важно не только разрабатывать новые технологические решения, но и оперативно внедрять их в жизнь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:24:00+03:00
2025-06-20T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Важно не только разрабатывать новые технологические решения, но и оперативно внедрять их в жизнь, заявил президент России Владимир Путин."Важно не только разрабатывать решения, но и быстро воплощать их в товарах, в услугах, востребованных как внутри страны, так и в мире, способных улучшать качество жизни граждан, сделать ее, эту жизнь, более комфортной и удобной", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, технологии, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин назвал важным внедрение новых технологий в жизнь
Путин: важна не только разработка, но и внедрение новых технологий в жизнь