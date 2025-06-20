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Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:20 20.06.2025 (обновлено: 16:31 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024281849.html
Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов
Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов - РИА Новости, 20.06.2025
Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов
Надо подумать о запуске спецпроектов, чтобы извлекать ценные компоненты из отходов, которые накопили промышленные и горнодобывающие предприятия за много лет,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:20:00+03:00
2025-06-20T16:31:00+03:00
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экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Надо подумать о запуске спецпроектов, чтобы извлекать ценные компоненты из отходов, которые накопили промышленные и горнодобывающие предприятия за много лет, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас за прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Конечно, они вредят и природе, и людям, создают проблемы. Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются, нужно их использовать", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов

Путин: надо запустить спецпроекты, чтобы извлекать ценные компоненты из отходов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Надо подумать о запуске спецпроектов, чтобы извлекать ценные компоненты из отходов, которые накопили промышленные и горнодобывающие предприятия за много лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас за прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Конечно, они вредят и природе, и людям, создают проблемы. Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются, нужно их использовать", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Путин: экономика России должна стать более технологичной - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Россия хочет стать сильнее, заявил Путин
Вчера, 16:25
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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