https://ria.ru/20250620/putin-2024281849.html
Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов
Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов - РИА Новости, 20.06.2025
Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов
Надо подумать о запуске спецпроектов, чтобы извлекать ценные компоненты из отходов, которые накопили промышленные и горнодобывающие предприятия за много лет,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:20:00+03:00
2025-06-20T16:20:00+03:00
2025-06-20T16:31:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024279455_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_7e8999d3d1e6a726cb4c090a1f649588.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Надо подумать о запуске спецпроектов, чтобы извлекать ценные компоненты из отходов, которые накопили промышленные и горнодобывающие предприятия за много лет, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас за прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Конечно, они вредят и природе, и людям, создают проблемы. Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются, нужно их использовать", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250620/putin-2024284248.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024279455_668:0:3397:2047_1920x0_80_0_0_ece0d2633208a2a4effdf61d0a7a1cd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов
Путин: надо запустить спецпроекты, чтобы извлекать ценные компоненты из отходов