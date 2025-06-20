https://ria.ru/20250620/putin-2024281849.html

Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов

Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов - РИА Новости, 20.06.2025

Путин предложил запустить спецпроекты по извлечению компонентов из отходов

Надо подумать о запуске спецпроектов, чтобы извлекать ценные компоненты из отходов, которые накопили промышленные и горнодобывающие предприятия за много лет,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:20:00+03:00

2025-06-20T16:20:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Надо подумать о запуске спецпроектов, чтобы извлекать ценные компоненты из отходов, которые накопили промышленные и горнодобывающие предприятия за много лет, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас за прошлые десятилетия накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Конечно, они вредят и природе, и людям, создают проблемы. Предлагаю подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлечь ценные компоненты из этих отходов. Технологии на этот счет имеются, нужно их использовать", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин