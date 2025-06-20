https://ria.ru/20250620/putin-2024276644.html
Путин назвал повышение зарплат важным для всей экономики России
Путин назвал повышение зарплат важным для всей экономики России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин назвал повышение зарплат важным для всей экономики России
Повышение зарплат важно для всей экономики РФ, так как стимулирует спрос на отечественные товары, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:11:00+03:00
2025-06-20T16:11:00+03:00
2025-06-20T16:28:00+03:00
пмэф-2025
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Повышение зарплат важно для всей экономики РФ, так как стимулирует спрос на отечественные товары, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на пленарной сессии ПМЭФ, глава государства отметил, что уровень заработных плат в стране пока еще недостаточный и России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда."Подчеркну, повышение зарплат играет важную роль не только для каждого конкретного человека, для благополучия его семьи, воспитания детей, но и для всей экономики России, потому что рост доходов и снижение неравенства в обществе влечет за собой изменение структуры спроса. Все очень взаимосвязано делает ее, эту структуру, более сбалансированной, стимулирует потребление отечественных товаров", - заявил российский лидер.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Зюганов записывает за Путиным на пленарном заседании ПМЭФ-2025
Зюганов записывает за Путиным на пленарном заседании ПМЭФ-2025
2025-06-20T16:11
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин назвал повышение зарплат важным для всей экономики России
Путин: повышение зарплат важно для экономики России, так как стимулирует спрос