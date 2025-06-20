https://ria.ru/20250620/putin-2024275065.html

Путин: социальное неравенство остается проблемой для России

Путин: социальное неравенство остается проблемой для России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин: социальное неравенство остается проблемой для России

Социальное неравенство остается проблемой для РФ, но власти ее последовательно решают, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:08:00+03:00

2025-06-20T16:08:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Социальное неравенство остается проблемой для РФ, но власти ее последовательно решают, заявил президент РФ Владимир Путин."В качественной структурно новой занятости ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Это еще остается для нас проблемой, но мы ее последовательно решаем", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин