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Путин: в России растет занятость в обрабатывающих отраслях и IT
Путин: в России растет занятость в обрабатывающих отраслях и IT - РИА Новости, 20.06.2025
Путин: в России растет занятость в обрабатывающих отраслях и IT
Занятость в России растет в обрабатывающей промышленности и информационных технологиях, а в госсекторе снижается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:05:00+03:00
2025-06-20T16:05:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Занятость в России растет в обрабатывающей промышленности и информационных технологиях, а в госсекторе снижается, заявил президент России Владимир Путин."У нас растет занятость в отраслях, где формируется конечный продукт - в секторах технологичной экономики, в том числе я имею в виду обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм. В обеспечивающих отраслях, например, в торговле, государственном управлении и финансах, - там занятость, напротив, объективно и обоснованно сокращается", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин: в России растет занятость в обрабатывающих отраслях и IT
Путин: в РФ растет занятость в обрабатывающих отраслях и IT, в госсекторе падает