https://ria.ru/20250620/putin-2024267866.html

Путин рассказал о годовой инфляции в России

Путин рассказал о годовой инфляции в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин рассказал о годовой инфляции в России

Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, при этом её таргетирование продолжается, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:57:00+03:00

2025-06-20T15:57:00+03:00

2025-06-20T16:07:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, при этом её таргетирование продолжается, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ."По данным статистики годовая инфляция уже снизилась. До однозначных показателей - менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%… таргетирование инфляции продолжается", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/pmef-2024215745.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин