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Путин рассказал о годовой инфляции в России - РИА Новости, 20.06.2025
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15:57 20.06.2025 (обновлено: 16:07 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024267866.html
Путин рассказал о годовой инфляции в России
Путин рассказал о годовой инфляции в России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин рассказал о годовой инфляции в России
Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, при этом её таргетирование продолжается, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:57:00+03:00
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россия
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, при этом её таргетирование продолжается, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ."По данным статистики годовая инфляция уже снизилась. До однозначных показателей - менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%… таргетирование инфляции продолжается", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал о годовой инфляции в России

Путин: годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, при этом её таргетирование продолжается, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ.
"По данным статистики годовая инфляция уже снизилась. До однозначных показателей - менее 10%. По состоянию на 16 июня она составила 9,6%… таргетирование инфляции продолжается", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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