https://ria.ru/20250620/putin-2024266017.html

Путин высказался о вкладе сырьевой составляющей в российскую экономику

Путин высказался о вкладе сырьевой составляющей в российскую экономику - РИА Новости, 20.06.2025

Путин высказался о вкладе сырьевой составляющей в российскую экономику

Вклад сырьевой составляющей в экономику РФ уже не является определяющим, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:55:00+03:00

2025-06-20T15:55:00+03:00

2025-06-20T17:05:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Вклад сырьевой составляющей в экономику РФ уже не является определяющим, заявил президент России Владимир Путин."Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику нашей страны уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Путин о необходимости развития ненефтегазового экспорта Путин подчеркнул, что необходимо развивать ненефтегазовый экспорт, и в этом контексте сообщил, что работа над долгосрочным соглашением о сотрудничестве России и Индии должна быть завершена в ближайшее время. 2025-06-20T15:55 true PT0M55S

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россия, экономика, владимир путин