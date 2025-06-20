https://ria.ru/20250620/putin-2024265707.html
Путин оценил рост ненефтегазового ВВП России
Путин оценил рост ненефтегазового ВВП России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин оценил рост ненефтегазового ВВП России
Президент РФ Владимир Путин назвал весомым рост ненефтегазового ВВП России. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:54:00+03:00
2025-06-20T15:54:00+03:00
2025-06-20T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал весомым рост ненефтегазового ВВП России."Приведу специальный показатель так называемой ненефтегазовой ВВП. Он очищен от влияния отраслей, связанных с добычей углеводородов. Так вот, прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024 почти 4,9%. То есть здесь цифры весомые, и они более основательные, чем ВВП в целом", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин о росте ненефтегазового ВВП России
Путин о росте ненефтегазового ВВП России.
2025-06-20T15:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Путин оценил рост ненефтегазового ВВП России
Путин назвал рост ненефтегазового ВВП России весомым