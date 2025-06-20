Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил рост ненефтегазового ВВП России - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
15:54 20.06.2025 (обновлено: 16:02 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin-2024265707.html
Путин оценил рост ненефтегазового ВВП России
Путин оценил рост ненефтегазового ВВП России - РИА Новости, 20.06.2025
Путин оценил рост ненефтегазового ВВП России
Президент РФ Владимир Путин назвал весомым рост ненефтегазового ВВП России. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:54:00+03:00
2025-06-20T16:02:00+03:00
пмэф-2025
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024268718_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06a9d2268b06c9ea5a6a0c29d4a836f1.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал весомым рост ненефтегазового ВВП России."Приведу специальный показатель так называемой ненефтегазовой ВВП. Он очищен от влияния отраслей, связанных с добычей углеводородов. Так вот, прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024 почти 4,9%. То есть здесь цифры весомые, и они более основательные, чем ВВП в целом", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250620/vvp-2024104132.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о росте ненефтегазового ВВП России
Путин о росте ненефтегазового ВВП России.
2025-06-20T15:54
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024268718_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0887a66c15d17b1367142a2f66602ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, Россия, Владимир Путин
Путин оценил рост ненефтегазового ВВП России

Путин назвал рост ненефтегазового ВВП России весомым

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал весомым рост ненефтегазового ВВП России.
"Приведу специальный показатель так называемой ненефтегазовой ВВП. Он очищен от влияния отраслей, связанных с добычей углеводородов. Так вот, прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2%, в 2024 почти 4,9%. То есть здесь цифры весомые, и они более основательные, чем ВВП в целом", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Новак оценил потенциал роста российской экономики
Вчера, 09:33
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала