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Путин оценил итоги первого бизнес-диалога Россия — Бахрейн

Путин оценил итоги первого бизнес-диалога Россия — Бахрейн - РИА Новости, 20.06.2025

Путин оценил итоги первого бизнес-диалога Россия — Бахрейн

Первый бизнес-диалог между Россией и Бахрейном на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошел успешно, сообщил президент РФ... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:40:00+03:00

2025-06-20T14:40:00+03:00

2025-06-20T14:51:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Первый бизнес-диалог между Россией и Бахрейном на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошел успешно, сообщил президент РФ Владимир Путин."На форуме прошел успешно первый бизнес-диалог Россия - Бахрейн. С участием сопредседателей двусторонней межправкомиссии, министров, предпринимателей с обеих сторон. Я очень рассчитываю на то, что так будет и дальше", - сказал Путин во время встречи в пятницу с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером бен Хамадом Аль Халифой.Путин 18-20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. Центральным мероприятием рабочей поездки главы государства станет участие в пленарной сессии ПМЭФ в пятницу.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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