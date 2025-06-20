https://ria.ru/20250620/putin-2024230049.html
Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна
Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна - РИА Новости, 20.06.2025
Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна
Президент РФ Владимир Путин и сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа проводят переговоры... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:37:00+03:00
2025-06-20T14:37:00+03:00
2025-06-20T14:42:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа проводят переговоры на площадке ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ и направил в Петербург представительную делегацию, состоящую из около 80 человек. Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства, отметил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ожидается, что в ходе беседы Путин и Аль Халифа затронут различные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, стороны обсудят нынешнее обострение конфликта между Ираном и Израилем.В 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Путин на переговорах с сыном короля Бахрейна
Сейчас президент проводит переговоры с сыном короля Бахрейна.
2025-06-20T14:37
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РИА Новости
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бахрейн, в мире, владимир путин
ПМЭФ-2025, Бахрейн, В мире, Владимир Путин
Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна
Путин на площадке ПМЭФ проводит переговоры с сыном короля Бахрейна