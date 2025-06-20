https://ria.ru/20250620/putin-2024230049.html

Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна

Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна - РИА Новости, 20.06.2025

Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна

Президент РФ Владимир Путин и сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа проводят переговоры... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:37:00+03:00

2025-06-20T14:37:00+03:00

2025-06-20T14:42:00+03:00

пмэф-2025

бахрейн

в мире

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024242463_0:0:3386:1905_1920x0_80_0_0_6301a709756a3a161a572df345b3b108.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа проводят переговоры на площадке ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ и направил в Петербург представительную делегацию, состоящую из около 80 человек. Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства, отметил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ожидается, что в ходе беседы Путин и Аль Халифа затронут различные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, стороны обсудят нынешнее обострение конфликта между Ираном и Израилем.В 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/bakhreyn-2024050666.html

бахрейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на переговорах с сыном короля Бахрейна Сейчас президент проводит переговоры с сыном короля Бахрейна. 2025-06-20T14:37 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бахрейн, в мире, владимир путин