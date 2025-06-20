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Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:20 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024177904.html
Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ
Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума начнется после 14.00, сообщил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:20:00+03:00
2025-06-20T12:20:00+03:00
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россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума начнется после 14.00, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "С двух до трех (ожидаем - ред.)", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, во сколько начнется выступление президента. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ

Песков: выступление Путина на ПМЭФ начнется после 14:00

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума начнется после 14.00, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С двух до трех (ожидаем - ред.)", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, во сколько начнется выступление президента.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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