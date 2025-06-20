https://ria.ru/20250620/putin-2024177904.html

Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ

Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума начнется после 14.00, сообщил... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:20:00+03:00

2025-06-20T12:20:00+03:00

2025-06-20T12:20:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума начнется после 14.00, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "С двух до трех (ожидаем - ред.)", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, во сколько начнется выступление президента. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/peskov-2024163075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, политика