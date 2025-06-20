https://ria.ru/20250620/putin-2024177904.html
Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ
Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума начнется после 14.00, сообщил... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:20:00+03:00
2025-06-20T12:20:00+03:00
2025-06-20T12:20:00+03:00
пмэф-2025
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951407313_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61e77bbabd56deea4be88a88a35a7890.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума начнется после 14.00, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "С двух до трех (ожидаем - ред.)", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, во сколько начнется выступление президента. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/peskov-2024163075.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951407313_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8654ce9dc045d5168148df9ef81d1829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, политика
ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Политика
Песков назвал время начала выступления Путина на ПМЭФ
Песков: выступление Путина на ПМЭФ начнется после 14:00