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В Кремле пообещали, что выступление Путина на ПМЭФ будет интересным - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:03 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/putin-2024168507.html
В Кремле пообещали, что выступление Путина на ПМЭФ будет интересным
В Кремле пообещали, что выступление Путина на ПМЭФ будет интересным - РИА Новости, 20.06.2025
В Кремле пообещали, что выступление Путина на ПМЭФ будет интересным
Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет интересным, заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:03:00+03:00
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пмэф-2025
россия
дмитрий песков
владимир путин
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет интересным, заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Давайте дождемся выступления. Мы традиционно ничего не анонсируем. Оно будет интересное, поверьте", - сказал Песков журналистам "на полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься тема ирано-израильского конфликта в ходе выступления. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/peskov-2024163075.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург
ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Санкт-Петербург
В Кремле пообещали, что выступление Путина на ПМЭФ будет интересным

Песков: выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет интересным

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Трансляция выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет интересным, заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Давайте дождемся выступления. Мы традиционно ничего не анонсируем. Оно будет интересное, поверьте", - сказал Песков журналистам "на полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься тема ирано-израильского конфликта в ходе выступления.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСанкт-Петербург
 
 
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