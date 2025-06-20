https://ria.ru/20250620/putin-2024168507.html

В Кремле пообещали, что выступление Путина на ПМЭФ будет интересным

В Кремле пообещали, что выступление Путина на ПМЭФ будет интересным - РИА Новости, 20.06.2025

В Кремле пообещали, что выступление Путина на ПМЭФ будет интересным

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет интересным, заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:03:00+03:00

2025-06-20T12:03:00+03:00

2025-06-20T12:03:00+03:00

пмэф-2025

россия

дмитрий песков

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ будет интересным, заявил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Давайте дождемся выступления. Мы традиционно ничего не анонсируем. Оно будет интересное, поверьте", - сказал Песков журналистам "на полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, будет ли подниматься тема ирано-израильского конфликта в ходе выступления. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/peskov-2024163075.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, санкт-петербург