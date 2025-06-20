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Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:45 20.06.2025 (обновлено: 16:51 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/putin--2024295877.html
Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста
Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста - РИА Новости, 20.06.2025
Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия приглашает страны мира внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:45:00+03:00
2025-06-20T16:51:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия приглашает страны мира внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия приглашает партнёров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие-многие годы вперед", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, россия
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия
Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста

Путин пригласил страны поучаствовать в создании новой глобальной модели роста

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия приглашает страны мира внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия приглашает партнёров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие-многие годы вперед", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Миру нужна новая модель развития заявил, Путин
Вчера, 16:42
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРоссия
 
 
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