https://ria.ru/20250620/putin--2024295877.html

Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста

Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста - РИА Новости, 20.06.2025

Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия приглашает страны мира внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T16:45:00+03:00

2025-06-20T16:45:00+03:00

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пмэф-2025

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия приглашает страны мира внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия приглашает партнёров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие-многие годы вперед", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250620/putin-2024294361.html

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владимир путин, россия