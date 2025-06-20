https://ria.ru/20250620/putin--2024295877.html
Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста
Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста - РИА Новости, 20.06.2025
Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия приглашает страны мира внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:45:00+03:00
2025-06-20T16:45:00+03:00
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пмэф-2025
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Россия приглашает страны мира внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия приглашает партнёров внести свой вклад в формирование новой глобальной модели роста, вместе обеспечить процветание наших стран и стабильное развитие всего мира на многие-многие годы вперед", - сказал он в ходе пленарного заседания ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия
Путин пригласил страны поучаствовать в создании глобальной модели роста
Путин пригласил страны поучаствовать в создании новой глобальной модели роста