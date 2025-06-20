https://ria.ru/20250620/putin--2024293813.html
Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей
Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей - РИА Новости, 20.06.2025
Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей, отметив, что оно во многом устарело. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:42:00+03:00
2025-06-20T16:42:00+03:00
2025-06-20T17:08:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать регулирование деятельности магазинов и торговых сетей, отметив, что оно во многом устарело."Также прошу внимательно проанализировать действующее регулирование не цифровой, а традиционной, так называемой офлайн-торговли, то есть магазинов, торговых сетей и так далее. Такое регулирование уже во много устарело. Оно создавалось в другую технологическую эпоху и просто не соответствует современным вызовам и возможностям", - сказал он, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия, экономика
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин поручил проанализировать регулирование деятельности торговых сетей
Путин поручил проанализировать регулирование работы магазинов и торговых сетей