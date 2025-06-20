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Путин заявил о планах создать хаб для экспорта пшеницы в Бахрейне
Путин заявил о планах создать хаб для экспорта пшеницы в Бахрейне - РИА Новости, 20.06.2025
Путин заявил о планах создать хаб для экспорта пшеницы в Бахрейне
Президент России Владимир Путин заявил о планах России по созданию в Бахрейне хаба для экспорта российской пшеницы совместно с Бахрейном. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T19:38:00+03:00
2025-06-20T19:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах России по созданию в Бахрейне хаба для экспорта российской пшеницы совместно с Бахрейном."Мы, например, собираемся вместе с нашими друзьями из Бахрейна создать там целый хаб по поставкам пшеницы из России, а хочу напомнить, что Россия уверенно занимает первое место в мире по продажам пшеницы на мировом рынке, и в этом заинтересованы очень многие страны арабского мира", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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ПМЭФ-2025, Экономика, Бахрейн, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин заявил о планах создать хаб для экспорта пшеницы в Бахрейне
Путин: РФ создаст хаб для экспорта своей пшеницы в Бахрейне