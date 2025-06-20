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ПСБ и СПбПУ будут сотрудничать в сфере цифровых двойников

ПСБ и СПбПУ будут сотрудничать в сфере цифровых двойников - РИА Новости, 20.06.2025

ПСБ и СПбПУ будут сотрудничать в сфере цифровых двойников

ПСБ и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве в области цифровых двойников для обеспечения технологического лидерства страны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:01:00+03:00

2025-06-20T19:01:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПСБ и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве в области цифровых двойников для обеспечения технологического лидерства страны, сообщает пресс-служба банка. На полях XXVIII Петербургского международного экономического форума председатель ПСБ Петр Фрадков и ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Рудской подписали соглашение о партнерстве, направленное на развитие и масштабирование технологии цифровых двойников для предприятий оборонно-промышленного комплекса и гражданских высокотехнологичных отраслей. Документ фиксирует создание совместной экосистемы технологического развития, отвечающей приоритетам России в области цифровой трансформации и технологического лидерства: вхождение России в топ-10 стран по объему НИОКР; ускоренное внедрение технологических инноваций; формирование долгосрочных спроса и предложения в отношении высокотехнологичной продукции. Все совместные инициативы ПСБ и СПбПУ будут ориентированы на реализацию и финансовую поддержку "сквозных" проектов: от технологических инноваций до создания и технической поддержки в эксплуатации перспективных изделий ВВСТ и изделий двойного назначения. По словам Рудского, Политех формирует экосистему вокруг системного цифрового инжиниринга и технологии цифровых двойников. "Поддержка ПСБ придаст нашим проектам стратегическое и финансовое ускорение и позволит превратить наши научно-технологические заделы, созданные цифровые платформы, цифровые испытательные стенды и полигоны не только в инструмент разработки высокотехнологичных изделий и реализации НИОКР, но и в государственные стандарты", – отметил ректор СПбПУ, его цитата приводится на сайте вуза. Для системной работы в этом направлении ПСБ уже до конца года в своем контуре создаст специализированные структуры – Агента развития суверенных технологий и акселератор "Диффузии Инноваций", которые будут формировать кооперационные цепочки квалифицированных заказчиков и квалифицированных исполнителей, разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции, а также разработает специализированные финансовые инструменты для внедрения технологических инноваций с применением подходов цифровых двойников. "Для ПСБ, опорного банка оборонно-промышленного комплекса, роль агента развития суверенных технологий — это ответственность и точка роста. Опираясь на экспертизу Политеха и цифровую платформу CML-Bench, мы консолидируем инженерные и финансовые данные в едином цифровом контуре, чтобы смелые научно-технологические идеи быстрее становились конкурентоспособными продуктами. Наша цель — создать и апробировать удобный “короткий маршрут” от разработки до серийного производства и обеспечить технологическое лидерство страны, которое сегодня измеряется, в том числе, умением создавать будущее в цифре", — рассказал Фрадков. Важнейшим связующим звеном, переводящим приоритеты страны от высшего уровня в действенный проектный формат, должна стать Межведомственная комплексная целевая программа по внедрению технологии цифровых двойников, которая разрабатывается по поручению президента России федеральными органами исполнительной власти под руководством Минпромторга России. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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псб (банк псб), россия, петр фрадков