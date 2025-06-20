https://ria.ru/20250620/psb-2024361352.html
ПСБ и "Деловая Россия" будут развивать частный несырьевой бизнес
ПСБ и "Деловая Россия" будут развивать частный несырьевой бизнес - РИА Новости, 20.06.2025
ПСБ и "Деловая Россия" будут развивать частный несырьевой бизнес
ПСБ и общероссийская общественная организация "Деловая Россия" на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:42:00+03:00
2025-06-20T18:42:00+03:00
2025-06-20T18:42:00+03:00
псб (банк псб)
петр фрадков
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ПСБ и общероссийская общественная организация "Деловая Россия" на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие российского частного несырьевого бизнеса, сообщает пресс-служба банка. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель "Деловой России" Алексей Репик. В рамках соглашения ПСБ и "Деловая Россия" будут вести постоянный мониторинг и анализ потребностей частного несырьевого бизнеса, совместно готовить инициативы для совершенствования механизмов финансовой поддержки и банковских продуктов. Также стороны планируют проводить системную работу по повышению финансовой грамотности и профессиональных компетенций частного несырьевого бизнеса в целях развития предпринимательства в Российской Федерации. "Развитие предпринимательства – одно из ключевых условий эффективного роста российской экономики, повышения ее устойчивости, движения вперед. Поэтому крайне важно создавать благоприятную деловую среду для поддержки этого сегмента бизнеса во всех российских регионах, в том числе в новых субъектах. ПСБ уже накопил серьезную экспертизу по системной аналитике деловой активности и потребностей предпринимателей", – приводит пресс-служба слова Фрадкова. Он добавил, что вместе организации продолжат развивать инструменты повышения финансовой грамотности предпринимателей, механизмы вовлечения их в развитие бизнеса, а также помогут наращивать инвестиционную активность. По словам Репика, "Деловая Россия" видит, что работа ПСБ включает в себя симбиоз финансового института с бизнесом. Все это поднимает на новый уровень возможности для инновационного развития, технологического лидерства и одновременно роста благосостояния и качества жизни граждан. "Такая модель заслуживает распространения в регионах нашего государства. Надеемся, что объединение наших возможностей позволит и ПСБ, и "Деловой России" усилить работу по внедрению передовых инновационных решений по всей стране и развитию предпринимательства, в том числе в технологической сфере", — заключил председатель "Деловой России", его слова приводятся на официальном сайте компании. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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псб (банк псб), петр фрадков
ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков
ПСБ и "Деловая Россия" будут развивать частный несырьевой бизнес
ПСБ и "Деловая Россия" создадут механизмы развития частного несырьевого бизнеса
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ПСБ и общероссийская общественная организация "Деловая Россия" на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие российского частного несырьевого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель "Деловой России" Алексей Репик.
В рамках соглашения ПСБ и "Деловая Россия" будут вести постоянный мониторинг и анализ потребностей частного несырьевого бизнеса, совместно готовить инициативы для совершенствования механизмов финансовой поддержки и банковских продуктов. Также стороны планируют проводить системную работу по повышению финансовой грамотности и профессиональных компетенций частного несырьевого бизнеса в целях развития предпринимательства в Российской Федерации.
"Развитие предпринимательства – одно из ключевых условий эффективного роста российской экономики, повышения ее устойчивости, движения вперед. Поэтому крайне важно создавать благоприятную деловую среду для поддержки этого сегмента бизнеса во всех российских регионах, в том числе в новых субъектах. ПСБ уже накопил серьезную экспертизу по системной аналитике деловой активности и потребностей предпринимателей", – приводит пресс-служба слова Фрадкова.
Он добавил, что вместе организации продолжат развивать инструменты повышения финансовой грамотности предпринимателей, механизмы вовлечения их в развитие бизнеса, а также помогут наращивать инвестиционную активность.
По словам Репика, "Деловая Россия" видит, что работа ПСБ включает в себя симбиоз финансового института с бизнесом. Все это поднимает на новый уровень возможности для инновационного развития, технологического лидерства и одновременно роста благосостояния и качества жизни граждан.
"Такая модель заслуживает распространения в регионах нашего государства. Надеемся, что объединение наших возможностей позволит и ПСБ, и "Деловой России" усилить работу по внедрению передовых инновационных решений по всей стране и развитию предпринимательства, в том числе в технологической сфере", — заключил председатель "Деловой России", его слова приводятся на официальном сайте компании.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.