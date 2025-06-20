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Производство молочной продукции расширят в Московской области - РИА Новости, 20.06.2025
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Новости Подмосковья
 
20:30 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/proizvodstvo-2024402360.html
Производство молочной продукции расширят в Московской области
Производство молочной продукции расширят в Московской области - РИА Новости, 20.06.2025
Производство молочной продукции расширят в Московской области
Компания "H&N" расширит производство молочной продукции в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T20:30:00+03:00
2025-06-20T20:30:00+03:00
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андрей воробьев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Компания "H&amp;N" расширит производство молочной продукции в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор АО "Health &amp; Nutrition" Якуб Закриев. "Московская область традиционно является лидером в стране по производству кисломолочной продукции, и с каждым годом мы стараемся наращивать темпы. "H&amp;N" — одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий области, которое выпускает свою продукцию под брендами "Простоквашино", "Даниссимо", "Растишка". В следующем году компания планирует расширить производство греческого йогурта в Чехове на 6 тысяч тонн в год", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в планах установить новое и модернизировать существующее оборудование, чтобы оптимизировать процесс сгущения сыворотки, а также комплексно автоматизировать и роботизировать производство. Общий объем инвестиций в проект – порядка 390 миллионов рублей. Объем производства "Health &amp; Nutrition" на заводе в городском округе Чехов только за прошлый год составил 263,8 тысячи тонн (+14% в сравнении с 2023 годом). Сейчас его мощность позволяет перерабатывать 1100 тысяч тонн молока в сутки. Кроме того, на территории предприятия расположен еще один завод, где разрабатываются и тестируются новые продукты, некоторые из которых потом запускают в промышленное производство на других заводах компании. Сельхозтоваропроизводителям в регионе доступны меры господдержки в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Производство молочной продукции расширят в Московской области

Компания "H&N" расширит производство молочной продукции в Подмосковье

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиПроизводство молочной продукции расширят в Московской области
Производство молочной продукции расширят в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Компания "H&N" расширит производство молочной продукции в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор АО "Health & Nutrition" Якуб Закриев.
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"Московская область традиционно является лидером в стране по производству кисломолочной продукции, и с каждым годом мы стараемся наращивать темпы. "H&N" — одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий области, которое выпускает свою продукцию под брендами "Простоквашино", "Даниссимо", "Растишка". В следующем году компания планирует расширить производство греческого йогурта в Чехове на 6 тысяч тонн в год", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в планах установить новое и модернизировать существующее оборудование, чтобы оптимизировать процесс сгущения сыворотки, а также комплексно автоматизировать и роботизировать производство. Общий объем инвестиций в проект – порядка 390 миллионов рублей.
Объем производства "Health & Nutrition" на заводе в городском округе Чехов только за прошлый год составил 263,8 тысячи тонн (+14% в сравнении с 2023 годом). Сейчас его мощность позволяет перерабатывать 1100 тысяч тонн молока в сутки. Кроме того, на территории предприятия расположен еще один завод, где разрабатываются и тестируются новые продукты, некоторые из которых потом запускают в промышленное производство на других заводах компании.
Сельхозтоваропроизводителям в регионе доступны меры господдержки в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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