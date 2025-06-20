https://ria.ru/20250620/proizvodstvo-2024242107.html

Первое в России производство ксантановой камеди откроют в Самарской области

Первое в России производство ксантановой камеди откроют в Самарской области - РИА Новости, 20.06.2025

Первое в России производство ксантановой камеди откроют в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашение, по которому в регионе создадут... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:01:00+03:00

2025-06-20T15:01:00+03:00

2025-06-20T15:27:00+03:00

самарская область

россия

вячеслав федорищев

производство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашение, по которому в регионе создадут первое в России производство ксантановой камеди, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. "В пятницу на Петербургском международном экономическом форуме Сбер, Минпромторг, правительство Самарской области и ООО "РусКамедь" заключили знаковое соглашение о сотрудничестве по производству ксантановой камеди... Предмет соглашения — создание в особой экономической зоне "Тольятти" первого в России промышленного комплекса полного цикла по производству ксантановой камеди", - сообщили в правительстве региона. Ксантановая камедь используется в нефтегазовой, химической, фармацевтической, пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Проект направлен на импортозамещение, укрепление технологического суверенитета и обеспечение стабильных поставок значимого функционального компонента для нужд промышленности. Производство будет безопасным для окружающей среды. Проект реализует компания "РусКамедь". Минпромторг России рассмотрит возможность предоставления мер господдержки, включая субсидии, правительство Самарской области окажет проекту всестороннюю административную поддержку, а Сбер выступит финансовым партнером и обеспечит необходимое финансирование. "Появление в стране уникального комплекса полного цикла по производству в объеме до 25 тысяч тонн ежегодно закроет потребность в этом продукте, обеспечив независимость от международных поставок, и позволит в перспективе наладить экспортные поставки", - отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Федорищев отметил, что новый промышленный комплекс позволит привлечь большой объем инвестиций и создать новые рабочие места. "Такое производство имеет огромное значение для региона: его локализация в ОЭЗ "Тольятти" полностью соответствует задачам федеральной политики импортозамещения, способствует созданию новых высокотехнологичных рабочих мест - их планируется 300", - сказал губернатор Самарской области. Объем инвестиций в проект составит 40 миллиардов рублей, отметил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он добавил, что проект даст импульс развитию смежных отраслей. "Запуск нашего производства означает принципиально новую реальность для отечественных потребителей: гарантированную доступность и независимость от международных поставок в условиях санкционного давления... Кроме того, на базе производства "РусКамедь" будет создан технологический центр для дальнейшего развития и промышленного освоения других востребованных видов камеди", - сообщил гендиректор компании "РусКамедь" Андрей Крушинский. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/khab-2024037350.html

https://ria.ru/20250619/fedorischev-2024034034.html

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самарская область, россия, вячеслав федорищев, производство