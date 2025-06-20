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Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле - РИА Новости, 20.06.2025
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02:16 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/produkty-2024073155.html
Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле
Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле - РИА Новости, 20.06.2025
Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле
В июле в России снизятся цены на фрукты, овощи, ягоды и зелень, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры торговой... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T02:16:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В июле в России снизятся цены на фрукты, овощи, ягоды и зелень, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.Во втором месяце лета на прилавках появится большое количество свежих местных фруктов и овощей. Из-за избытка предложения и конкуренции между производителями продукты будут продаваться по более привлекательным ценам. К примеру, дешевле будут стоить яблоки, груши, морковь, редис и чеснок."Особенно заметно снизятся цены на картофель, морковь, лук и зелень (салаты, петрушка, укроп). Они подешевеют благодаря началу массовой уборки урожая и поступлению продукции с российских полей", - отметила Казанцева.Кроме того, из-за увеличения поставок подешевеют клубника, черника, смородина и крыжовник.Вместе с тем многое зависит от логистики и погодных условий. Если урожай окажется ниже прогнозируемого, снижение цен будет менее выраженным.
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россия, рэу имени г. в. плеханова
Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле

Доцент Казанцева: в июле в России снизятся цены на фрукты, овощи, ягоды и зелень

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПокупательница в магазине
Покупательница в магазине - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Покупательница в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В июле в России снизятся цены на фрукты, овощи, ягоды и зелень, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.
Во втором месяце лета на прилавках появится большое количество свежих местных фруктов и овощей. Из-за избытка предложения и конкуренции между производителями продукты будут продаваться по более привлекательным ценам. К примеру, дешевле будут стоить яблоки, груши, морковь, редис и чеснок.
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"Особенно заметно снизятся цены на картофель, морковь, лук и зелень (салаты, петрушка, укроп). Они подешевеют благодаря началу массовой уборки урожая и поступлению продукции с российских полей", - отметила Казанцева.
Кроме того, из-за увеличения поставок подешевеют клубника, черника, смородина и крыжовник.
Вместе с тем многое зависит от логистики и погодных условий. Если урожай окажется ниже прогнозируемого, снижение цен будет менее выраженным.
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