https://ria.ru/20250620/produkty-2024073155.html

Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле

Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле - РИА Новости, 20.06.2025

Раскрыто, какие продукты подешевеют в июле

В июле в России снизятся цены на фрукты, овощи, ягоды и зелень, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры торговой... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T02:16:00+03:00

2025-06-20T02:16:00+03:00

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россия

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В июле в России снизятся цены на фрукты, овощи, ягоды и зелень, рассказала агентству "Прайм" кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева.Во втором месяце лета на прилавках появится большое количество свежих местных фруктов и овощей. Из-за избытка предложения и конкуренции между производителями продукты будут продаваться по более привлекательным ценам. К примеру, дешевле будут стоить яблоки, груши, морковь, редис и чеснок."Особенно заметно снизятся цены на картофель, морковь, лук и зелень (салаты, петрушка, укроп). Они подешевеют благодаря началу массовой уборки урожая и поступлению продукции с российских полей", - отметила Казанцева.Кроме того, из-за увеличения поставок подешевеют клубника, черника, смородина и крыжовник.Вместе с тем многое зависит от логистики и погодных условий. Если урожай окажется ниже прогнозируемого, снижение цен будет менее выраженным.

https://ria.ru/20250528/dengi-2019453661.html

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россия, рэу имени г. в. плеханова