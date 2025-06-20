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Краснов призвал продвигать фермерскую продукцию в сетевых магазинах - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:57 20.06.2025 (обновлено: 11:28 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/produktsiya-2024137047.html
Краснов призвал продвигать фермерскую продукцию в сетевых магазинах
Краснов призвал продвигать фермерскую продукцию в сетевых магазинах - РИА Новости, 20.06.2025
Краснов призвал продвигать фермерскую продукцию в сетевых магазинах
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ заявил о необходимости создания механизмов, чтобы крупные сетевые магазины были заинтересованы в продвижении... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:57:00+03:00
2025-06-20T11:28:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ заявил о необходимости создания механизмов, чтобы крупные сетевые магазины были заинтересованы в продвижении продукции малых предприятий и фермеров. "Практически на каждом моем личном приеме представителей бизнес-сообщества поднимаются вопросы о несоблюдении этих фундаментальных принципов предпринимательской деятельности. Например, о невозможности фермеров поставить свои продукты на прилавки сетевых магазинов, обременительных условиях хозяйственных гигантов для подрядчиков и поставщиков, включая отложенные расчеты", - сказал Краснов на сессии "Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества". "Нужно создать такие правила игры, при которых крупный бизнес был бы заинтересован в привлечении и продвижении продукции и сервисов малых предприятий. Возможно для этого стоит задействовать налоговые механизмы, а также меры государственной поддержки", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ
Краснов призвал продвигать фермерскую продукцию в сетевых магазинах

Краснов призвал привлекать крупный бизнес к продвижению фермерской продукции

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгорь Краснов на ПМЭФ-2025
Игорь Краснов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игорь Краснов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ заявил о необходимости создания механизмов, чтобы крупные сетевые магазины были заинтересованы в продвижении продукции малых предприятий и фермеров.
"Практически на каждом моем личном приеме представителей бизнес-сообщества поднимаются вопросы о несоблюдении этих фундаментальных принципов предпринимательской деятельности. Например, о невозможности фермеров поставить свои продукты на прилавки сетевых магазинов, обременительных условиях хозяйственных гигантов для подрядчиков и поставщиков, включая отложенные расчеты", - сказал Краснов на сессии "Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества".
"Нужно создать такие правила игры, при которых крупный бизнес был бы заинтересован в привлечении и продвижении продукции и сервисов малых предприятий. Возможно для этого стоит задействовать налоговые механизмы, а также меры государственной поддержки", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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