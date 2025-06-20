Краснов призвал продвигать фермерскую продукцию в сетевых магазинах
Краснов призвал привлекать крупный бизнес к продвижению фермерской продукции
Игорь Краснов на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ заявил о необходимости создания механизмов, чтобы крупные сетевые магазины были заинтересованы в продвижении продукции малых предприятий и фермеров.
"Практически на каждом моем личном приеме представителей бизнес-сообщества поднимаются вопросы о несоблюдении этих фундаментальных принципов предпринимательской деятельности. Например, о невозможности фермеров поставить свои продукты на прилавки сетевых магазинов, обременительных условиях хозяйственных гигантов для подрядчиков и поставщиков, включая отложенные расчеты", - сказал Краснов на сессии "Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества".
"Нужно создать такие правила игры, при которых крупный бизнес был бы заинтересован в привлечении и продвижении продукции и сервисов малых предприятий. Возможно для этого стоит задействовать налоговые механизмы, а также меры государственной поддержки", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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