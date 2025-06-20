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Краснов призвал продвигать фермерскую продукцию в сетевых магазинах

Краснов призвал продвигать фермерскую продукцию в сетевых магазинах - РИА Новости, 20.06.2025

Краснов призвал продвигать фермерскую продукцию в сетевых магазинах

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ заявил о необходимости создания механизмов, чтобы крупные сетевые магазины были заинтересованы в продвижении... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:57:00+03:00

2025-06-20T10:57:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на ПМЭФ заявил о необходимости создания механизмов, чтобы крупные сетевые магазины были заинтересованы в продвижении продукции малых предприятий и фермеров. "Практически на каждом моем личном приеме представителей бизнес-сообщества поднимаются вопросы о несоблюдении этих фундаментальных принципов предпринимательской деятельности. Например, о невозможности фермеров поставить свои продукты на прилавки сетевых магазинов, обременительных условиях хозяйственных гигантов для подрядчиков и поставщиков, включая отложенные расчеты", - сказал Краснов на сессии "Снижение регуляторной и административной нагрузки как условие свободы предпринимательства, привлечения инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества". "Нужно создать такие правила игры, при которых крупный бизнес был бы заинтересован в привлечении и продвижении продукции и сервисов малых предприятий. Возможно для этого стоит задействовать налоговые механизмы, а также меры государственной поддержки", - добавил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф