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Путин призвал ускорить производство продуктов ОПК
Путин призвал ускорить производство продуктов ОПК - РИА Новости, 20.06.2025
Путин призвал ускорить производство продуктов ОПК
Время от идей до реализации продукта у некоторых российских компаний сократилось до месяцев, на такие стандарты должен ориентироваться и оборонно-промышленный... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T16:38:00+03:00
2025-06-20T16:38:00+03:00
2025-06-20T16:53:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Время от идей до реализации продукта у некоторых российских компаний сократилось до месяцев, на такие стандарты должен ориентироваться и оборонно-промышленный комплекс, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня у лидеров глобального бизнеса, в том числе у некоторых наших компаний, время от идеи до реализации продукта сократилось до кварталов или даже месяцев. А сроки от производства до получения продукта потребителем уже идут не на недели, а на дни. Сфера обороны и безопасности должна ориентироваться именно на такие стандарты", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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экономика, россия, технологии, владимир путин
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин призвал ускорить производство продуктов ОПК
Путин: ОПК должен производить продукты в течении месяцев