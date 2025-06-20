https://ria.ru/20250620/privatizatsiya-2024382201.html

Путин раскритиковал приватизацию в России

Путин раскритиковал приватизацию в России - РИА Новости, 20.06.2025

Путин раскритиковал приватизацию в России

Много несправедливости было допущено во время приватизации в России, но еще худшим решением было бы начать все забирать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T19:28:00+03:00

2025-06-20T19:28:00+03:00

2025-06-20T19:45:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Много несправедливости было допущено во время приватизации в России, но еще худшим решением было бы начать все забирать, заявил президент РФ Владимир Путин."О том, что в ходе приватизации, конечно, много было допущено несправедливости - за один рубль приватизировали то, что стоит, может быть, миллионы, - все это понятно. И с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения. Но еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать", - сказал Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума."Поэтому, на мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и закрыть эту тему раз навсегда на всю оставшуюся жизнь", - добавил глава государства.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин