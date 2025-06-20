https://ria.ru/20250620/primore--2024246906.html

ПСБ и Приморский край будут развивать инфраструктуру региона

ПСБ и Приморский край будут развивать инфраструктуру региона - РИА Новости, 20.06.2025

ПСБ и Приморский край будут развивать инфраструктуру региона

ПСБ и правительство Приморского края в рамках деловой программы XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:13:00+03:00

2025-06-20T15:13:00+03:00

2025-06-20T15:13:00+03:00

псб (банк псб)

приморский край

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство Приморского края в рамках деловой программы XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Свои подписи под документом поставили заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев и первый вице-губернатор Приморского края – председатель регионального правительства Вера Щербина. Стороны закрепили намерения расширять сотрудничество для развития социального партнерства на территории края, совместно реализовывать социально-значимые и инфраструктурные проекты, в том числе с использованием механизмов ГЧП. "Мы продолжаем усиливать взаимодействие с регионами, уделяя внимание инициативам и проектам, которые способствуют развитию субъектов России, повышая их комфортность для жизни и привлекательность для работы и ведения бизнеса. В рамках подписанного сегодня соглашения ПСБ примет участие в инфраструктурных, социальных и национальных проектах, в том числе в реализации госпрограмм на территории Приморья. Оно даст дополнительный импульс экономике края с его уникальной природой и туристическими маршрутами, национальными парками и заповедниками, крупными портами, деловым центром во Владивостоке", - отметил Макеев. Он подчеркнул, что банк поддержит сферы, которые будут способствовать процветанию края, в том числе развитие промышленности, машиностроения, судостроения, сельского хозяйства, предпринимательства, инфраструктуры. В настоящее время ПСБ реализует в регионе проект по строительству гостиничного комплекса категории "пять звезд" во Владивостоке - начало строительства запланировано на третий квартал 2025 года.

https://ria.ru/20250620/telekom-2024206380.html

https://ria.ru/20250619/psb-2024039889.html

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псб (банк псб), приморский край