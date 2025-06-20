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Правительство обсудит корректировку отсечки по цене нефти в 60 долларов - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:46 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pravitelstvo--2024132163.html
Правительство обсудит корректировку отсечки по цене нефти в 60 долларов
Правительство обсудит корректировку отсечки по цене нефти в 60 долларов - РИА Новости, 20.06.2025
Правительство обсудит корректировку отсечки по цене нефти в 60 долларов
Отсечка по цене нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле может быть слишком оптимистична, ее корректировка - вопрос непростой, будет обсуждаться в... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:46:00+03:00
2025-06-20T10:46:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Отсечка по цене нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле может быть слишком оптимистична, ее корректировка - вопрос непростой, будет обсуждаться в правительстве, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. &quot;Понимаем, что сегодня 60 долларов за баррель – это цена, которая может быть и слишком оптимистичной для цены на нефть. Потому что мы видели, что цены сегодня на нефть маркировки Urals ниже этой отсечки опускаются&quot;, - сказал Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ.Он отметил, что геополитическая ситуация сегодня меняется. "Но нам надо всегда держать бюджет в тонусе. Поэтому это вопрос непростой. Мы в правительстве этот вопрос будем обсуждать, я бы так сказал. Но если и двигаться в этом направлении, то нужно действовать планово, планомерно, аккуратно, с тем чтобы не вредить тем расходам, тем приоритетам, которые выставлены в бюджете. Делать это очень сложно", - добавил он. По действующему бюджетному правилу объем нефтегазовых доходов, который идет на расходы казны, рассчитывается исходя из цены российской нефти в 60 долларов за баррель и прогнозного курса рубля. Если реально доходы оказались выше, "излишек" идет в Фонд национального благосостояния (ФНБ), если же ниже, то наоборот, за счет средств этого фонда финансируются расходы бюджета. В начале мая Силуанов говорил, что изменение цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле не будет предусмотрено в проектировках бюджета РФ на 2026-2028 годы. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, антон силуанов, экономика
ПМЭФ-2025, Россия, Антон Силуанов, Экономика
Правительство обсудит корректировку отсечки по цене нефти в 60 долларов

Правительство РФ обсудит корректировку отсечки по цене нефти в $60 за баррель

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Отсечка по цене нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле может быть слишком оптимистична, ее корректировка - вопрос непростой, будет обсуждаться в правительстве, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.
«

"Понимаем, что сегодня 60 долларов за баррель – это цена, которая может быть и слишком оптимистичной для цены на нефть. Потому что мы видели, что цены сегодня на нефть маркировки Urals ниже этой отсечки опускаются", - сказал Силуанов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Он отметил, что геополитическая ситуация сегодня меняется. "Но нам надо всегда держать бюджет в тонусе. Поэтому это вопрос непростой. Мы в правительстве этот вопрос будем обсуждать, я бы так сказал. Но если и двигаться в этом направлении, то нужно действовать планово, планомерно, аккуратно, с тем чтобы не вредить тем расходам, тем приоритетам, которые выставлены в бюджете. Делать это очень сложно", - добавил он.
По действующему бюджетному правилу объем нефтегазовых доходов, который идет на расходы казны, рассчитывается исходя из цены российской нефти в 60 долларов за баррель и прогнозного курса рубля. Если реально доходы оказались выше, "излишек" идет в Фонд национального благосостояния (ФНБ), если же ниже, то наоборот, за счет средств этого фонда финансируются расходы бюджета.
В начале мая Силуанов говорил, что изменение цены отсечения нефти в 60 долларов за баррель в бюджетном правиле не будет предусмотрено в проектировках бюджета РФ на 2026-2028 годы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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