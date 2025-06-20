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В Хабаровске при пожаре погибла супружеская пара - РИА Новости, 20.06.2025
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09:10 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pozhar-2024099666.html
В Хабаровске при пожаре погибла супружеская пара
В Хабаровске при пожаре погибла супружеская пара - РИА Новости, 20.06.2025
В Хабаровске при пожаре погибла супружеская пара
Супружеская пара погибла при пожаре в Хабаровске, также госпитализирована пенсионерка, надышавшаяся угарным газом, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T09:10:00+03:00
2025-06-20T09:10:00+03:00
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Супружеская пара погибла при пожаре в Хабаровске, также госпитализирована пенсионерка, надышавшаяся угарным газом, сообщает краевой главк МЧС. По данным управления, пожар произошел в ночь на пятницу на территории частного домовладения по улице Станиславского. В результате позднего обнаружения к прибытию пожарных расчетов пламя успело охватить деревянное отдельно стоящее строение и стало переходить на стену и кровлю расположенного рядом жилого дома. "Из дома спасена 77-летняя женщина, доставлена в больницу для получения необходимой медицинской помощи в связи с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Огонь унес жизнь 39-летней женщины и 33-летнего мужчины (супружеской пары), которые в момент случившегося находись в надворной постройке", - сообщает ведомство. Отмечается, что пожарным удалось за 15 минут остановить распространение пламени и локализовать его на площади 55 квадратных метров. К раннему утру пятницы пожар был ликвидирован. Уточняется, что пожарными извещателями жилье и используемые в быту строения оборудованы не были. По данным прокуратуры региона, в момент возгорания в доме также находилась 13-летняя девочка. Ребенок не пострадал. Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска контролирует ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами. Следственным отделом по Железнодорожному району Хабаровска также проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем.
https://ria.ru/20250618/pozhar-2023641191.html
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хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Хабаровске при пожаре погибла супружеская пара

Супружеская пара погибла при пожаре в Хабаровске, госпитализирована пенсионерка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 20 июн - РИА Новости. Супружеская пара погибла при пожаре в Хабаровске, также госпитализирована пенсионерка, надышавшаяся угарным газом, сообщает краевой главк МЧС.
По данным управления, пожар произошел в ночь на пятницу на территории частного домовладения по улице Станиславского. В результате позднего обнаружения к прибытию пожарных расчетов пламя успело охватить деревянное отдельно стоящее строение и стало переходить на стену и кровлю расположенного рядом жилого дома.
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"Из дома спасена 77-летняя женщина, доставлена в больницу для получения необходимой медицинской помощи в связи с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Огонь унес жизнь 39-летней женщины и 33-летнего мужчины (супружеской пары), которые в момент случившегося находись в надворной постройке", - сообщает ведомство.
Отмечается, что пожарным удалось за 15 минут остановить распространение пламени и локализовать его на площади 55 квадратных метров. К раннему утру пятницы пожар был ликвидирован. Уточняется, что пожарными извещателями жилье и используемые в быту строения оборудованы не были.
По данным прокуратуры региона, в момент возгорания в доме также находилась 13-летняя девочка. Ребенок не пострадал. Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска контролирует ход и результаты проверки, проводимой правоохранительными органами.
Следственным отделом по Железнодорожному району Хабаровска также проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины в результате пожара. По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем.
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