https://ria.ru/20250620/pozhar-2024096963.html

В Забайкалье потушили три лесных пожара

В Забайкалье потушили три лесных пожара - РИА Новости, 20.06.2025

В Забайкалье потушили три лесных пожара

Три природных пожара на площади более 400 гектаров потушили в трёх округах Забайкальского края, сообщило минприроды региона. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:49:00+03:00

2025-06-20T08:49:00+03:00

2025-06-20T08:49:00+03:00

забайкальский край

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природные пожары в россии

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Три природных пожара на площади более 400 гектаров потушили в трёх округах Забайкальского края, сообщило минприроды региона. По данным "Авиалесоохраны", к 00.00 мск четверга на территории РФ были 44 лесных пожара на площади около 294,9 тысячи гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 8 пожаров на площади почти в 259,4 тысячи гектаров, уточнило ведомство. "За текущие сутки лесопожарные формирования ликвидировали три пожара на площади более 400 гектаров в Хилокском, Улётовском и Читинском округах", - говорится в Тelegram-канале краевого министерства. Всего лесные пожары в Забайкальском крае тушат более 700 человек и свыше 100 единиц техники. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

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забайкальский край, россия, природные пожары в россии, происшествия