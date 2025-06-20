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В Бурятии потушили девять лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 20.06.2025
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08:44 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pozhar-2024096332.html
В Бурятии потушили девять лесных пожаров за сутки
В Бурятии потушили девять лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 20.06.2025
В Бурятии потушили девять лесных пожаров за сутки
В Бурятии за минувшие сутки потушили девять лесных пожаров на общей площади более 5 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:44:00+03:00
2025-06-20T08:44:00+03:00
республика бурятия
кяхтинский район
природные пожары в россии
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 20 июн - РИА Новости. В Бурятии за минувшие сутки потушили девять лесных пожаров на общей площади более 5 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, за минувшие сутки в республике обнаружено шесть возгораний. Причина возникновения одного из них - неосторожное обращение с огнём. В остальных случаях очаги спровоцированы сухими грозами. "Ликвидировано девять лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах, на общей площади 5 159 гектаров", - говорится в сообщении. По данным на утро пятницы, в регионе действует 20 лесных пожаров на общей площади почти 30 тысяч гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 453 человека, задействовано 54 единицы техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
https://ria.ru/20250527/losjata-2019256107.html
республика бурятия
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республика бурятия, кяхтинский район, природные пожары в россии, происшествия
Республика Бурятия, Кяхтинский район, Природные пожары в России, Происшествия
В Бурятии потушили девять лесных пожаров за сутки

Девять лесных пожаров на площади свыше 5 тыс га потушили за сутки в Бурятии

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Тушение лесного пожара. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 20 июн - РИА Новости. В Бурятии за минувшие сутки потушили девять лесных пожаров на общей площади более 5 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.
По данным агентства, за минувшие сутки в республике обнаружено шесть возгораний. Причина возникновения одного из них - неосторожное обращение с огнём. В остальных случаях очаги спровоцированы сухими грозами.
Что делать при лесном пожаре
Что делать при лесном пожаре
19 мая, 12:00
"Ликвидировано девять лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах, на общей площади 5 159 гектаров", - говорится в сообщении.
По данным на утро пятницы, в регионе действует 20 лесных пожаров на общей площади почти 30 тысяч гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.
На тушении работают 453 человека, задействовано 54 единицы техники.
В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.
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Республика БурятияКяхтинский районПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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