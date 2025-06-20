https://ria.ru/20250620/pozhar-2024096332.html

В Бурятии потушили девять лесных пожаров за сутки

В Бурятии потушили девять лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 20.06.2025

В Бурятии потушили девять лесных пожаров за сутки

В Бурятии за минувшие сутки потушили девять лесных пожаров на общей площади более 5 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T08:44:00+03:00

2025-06-20T08:44:00+03:00

2025-06-20T08:44:00+03:00

республика бурятия

кяхтинский район

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 20 июн - РИА Новости. В Бурятии за минувшие сутки потушили девять лесных пожаров на общей площади более 5 тысяч гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, за минувшие сутки в республике обнаружено шесть возгораний. Причина возникновения одного из них - неосторожное обращение с огнём. В остальных случаях очаги спровоцированы сухими грозами. "Ликвидировано девять лесных пожаров: в Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах, на общей площади 5 159 гектаров", - говорится в сообщении. По данным на утро пятницы, в регионе действует 20 лесных пожаров на общей площади почти 30 тысяч гектаров. Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 453 человека, задействовано 54 единицы техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

https://ria.ru/20250527/losjata-2019256107.html

республика бурятия

кяхтинский район

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республика бурятия, кяхтинский район, природные пожары в россии, происшествия