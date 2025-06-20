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В Забайкалье локализовали два лесных пожара
В Забайкалье локализовали два лесных пожара - РИА Новости, 20.06.2025
В Забайкалье локализовали два лесных пожара
Два природных пожара на площади более 40 тысяч гектаров удалось локализовать за сутки в Читинском округе Забайкальского края, сообщило минприроды региона. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T08:41:00+03:00
2025-06-20T08:41:00+03:00
2025-06-20T08:41:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Два природных пожара на площади более 40 тысяч гектаров удалось локализовать за сутки в Читинском округе Забайкальского края, сообщило минприроды региона. По данным "Авиалесоохраны", к 00.00 мск четверга на территории РФ были 44 лесных пожара на площади около 294,9 тысячи гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовали 8 пожаров на площади почти в 259,4 тысячи гектаров, уточнило ведомство. "За сутки ... лесные пожарные локализовали два возгорания площадью более 40 тысяч гектаров на территории Читинского округа", - говорится в Тelegram-канале краевого министерства. Отмечается, что в Забайкалье продолжают бороться с огнём трёх действующих пожаров в Хилокском и Читинском округах. В тушении задействованы более 700 лесных пожарных и свыше 100 единиц техники. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Как ранее сообщило правительство Забайкалья, в регионе продлили ограничение на пребывание в лесах с 20 июня до 10 июля включительно.
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забайкальский край, россия, природные пожары в россии, происшествия
Забайкальский край, Россия, Природные пожары в России, Происшествия
В Забайкалье локализовали два лесных пожара
Два лесных пожара на более чем 40 тыс га локализовали в Забайкалье