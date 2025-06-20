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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тынде - РИА Новости, 20.06.2025
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05:38 20.06.2025 (обновлено: 11:03 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/pozhar-2024084421.html
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тынде
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тынде - РИА Новости, 20.06.2025
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тынде
Тела 25-летней матери и ее полуторагодовалого сына нашли на месте пожара, который произошел в жилом доме в Тынде Амурской области, прокуратура региона проводит... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T05:38:00+03:00
2025-06-20T11:03:00+03:00
происшествия
тында
амурская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн — РИА Новости. Тела 25-летней матери и ее полуторагодовалого сына нашли на месте пожара, который произошел в жилом доме в Тынде Амурской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщают главк МЧС региона и пресс-служба надзорного ведомства. По данным МЧС, пожар произошел на первом этаже в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Красная Пресня в ночь на пятницу. Трех человек спасли пожарные, еще пятнадцать — сами эвакуировались из соседних квартир. "К месту происшествия были направлены огнеборцы МЧС России, всего шесть человек и две единицы техники. На момент прибытия боевых расчетов в подъезде на первом этаже наблюдалось сильное задымление. На месте происшествия обнаружены двое погибших — 25-летняя женщина с полуторагодовалым сыном. Причину смерти установят специалисты судмедэкспертизы", — говорится в сообщении МЧС. В результате пожара огнем повреждены комната и коридор в квартире на общей площади 12 квадратных метров. Сотрудники Госпожнадзора МЧС проводят доследственную проверку. Предварительно, одна из версий пожара — аварийный режим работы электрооборудования. Тындинская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
https://ria.ru/20250617/pozhar-2023250193.html
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происшествия, тында, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тында, Амурская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тынде

Тела матери и полуторагодовалого сына нашли на месте пожара в жилом доме в Тынде

© Фото : ГУ МЧС России по Амурской областиТушение пожара в двухэтажном доме Тынды Амурской области
Тушение пожара в двухэтажном доме Тынды Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Амурской области
Тушение пожара в двухэтажном доме Тынды Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн — РИА Новости. Тела 25-летней матери и ее полуторагодовалого сына нашли на месте пожара, который произошел в жилом доме в Тынде Амурской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщают главк МЧС региона и пресс-служба надзорного ведомства.
По данным МЧС, пожар произошел на первом этаже в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Красная Пресня в ночь на пятницу. Трех человек спасли пожарные, еще пятнадцать — сами эвакуировались из соседних квартир.
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"К месту происшествия были направлены огнеборцы МЧС России, всего шесть человек и две единицы техники. На момент прибытия боевых расчетов в подъезде на первом этаже наблюдалось сильное задымление. На месте происшествия обнаружены двое погибших — 25-летняя женщина с полуторагодовалым сыном. Причину смерти установят специалисты судмедэкспертизы", — говорится в сообщении МЧС.
В результате пожара огнем повреждены комната и коридор в квартире на общей площади 12 квадратных метров. Сотрудники Госпожнадзора МЧС проводят доследственную проверку. Предварительно, одна из версий пожара — аварийный режим работы электрооборудования.
Тындинская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
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ПроисшествияТындаАмурская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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