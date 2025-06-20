https://ria.ru/20250620/pozhar-2024084421.html

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тынде

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тынде - РИА Новости, 20.06.2025

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тынде

Тела 25-летней матери и ее полуторагодовалого сына нашли на месте пожара, который произошел в жилом доме в Тынде Амурской области, прокуратура региона проводит... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T05:38:00+03:00

2025-06-20T05:38:00+03:00

2025-06-20T11:03:00+03:00

происшествия

тында

амурская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн — РИА Новости. Тела 25-летней матери и ее полуторагодовалого сына нашли на месте пожара, который произошел в жилом доме в Тынде Амурской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщают главк МЧС региона и пресс-служба надзорного ведомства. По данным МЧС, пожар произошел на первом этаже в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Красная Пресня в ночь на пятницу. Трех человек спасли пожарные, еще пятнадцать — сами эвакуировались из соседних квартир. "К месту происшествия были направлены огнеборцы МЧС России, всего шесть человек и две единицы техники. На момент прибытия боевых расчетов в подъезде на первом этаже наблюдалось сильное задымление. На месте происшествия обнаружены двое погибших — 25-летняя женщина с полуторагодовалым сыном. Причину смерти установят специалисты судмедэкспертизы", — говорится в сообщении МЧС. В результате пожара огнем повреждены комната и коридор в квартире на общей площади 12 квадратных метров. Сотрудники Госпожнадзора МЧС проводят доследственную проверку. Предварительно, одна из версий пожара — аварийный режим работы электрооборудования. Тындинская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара. "В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250617/pozhar-2023250193.html

https://ria.ru/20250614/pogibshie-2022787559.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тында, амурская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)