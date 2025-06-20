Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Тынде
Тела матери и полуторагодовалого сына нашли на месте пожара в жилом доме в Тынде
Тушение пожара в двухэтажном доме Тынды Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн — РИА Новости. Тела 25-летней матери и ее полуторагодовалого сына нашли на месте пожара, который произошел в жилом доме в Тынде Амурской области, прокуратура региона проводит проверку, сообщают главк МЧС региона и пресс-служба надзорного ведомства.
По данным МЧС, пожар произошел на первом этаже в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Красная Пресня в ночь на пятницу. Трех человек спасли пожарные, еще пятнадцать — сами эвакуировались из соседних квартир.
При пожаре в Подмосковье погибли пять человек
17 июня, 07:01
"К месту происшествия были направлены огнеборцы МЧС России, всего шесть человек и две единицы техники. На момент прибытия боевых расчетов в подъезде на первом этаже наблюдалось сильное задымление. На месте происшествия обнаружены двое погибших — 25-летняя женщина с полуторагодовалым сыном. Причину смерти установят специалисты судмедэкспертизы", — говорится в сообщении МЧС.
В результате пожара огнем повреждены комната и коридор в квартире на общей площади 12 квадратных метров. Сотрудники Госпожнадзора МЧС проводят доследственную проверку. Предварительно, одна из версий пожара — аварийный режим работы электрооборудования.
Тындинская городская прокуратура организовала проверку по факту пожара.
"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.