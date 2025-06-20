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Минздрав Ирана: около трех тысяч человек пострадали при израильских ударах

Минздрав Ирана: около трех тысяч человек пострадали при израильских ударах - РИА Новости, 20.06.2025

Минздрав Ирана: около трех тысяч человек пострадали при израильских ударах

Не менее 2,8 тысячи человек пострадали в результате ударов Израиля по Ирану с 13 июня, сообщило иранское министерство здравоохранения. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T15:01:00+03:00

2025-06-20T15:01:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 20 июн - РИА Новости. Не менее 2,8 тысячи человек пострадали в результате ударов Израиля по Ирану с 13 июня, сообщило иранское министерство здравоохранения."К настоящему моменту были госпитализированы 2,8 тысячи раненых, две тысячи прошли лечение и были выписаны (из больниц - ред.)", - цитирует агентство Fars сообщение пресс-службы ведомства.Оно также отметило, что к настоящему моменту шесть машин скорой помощи были полностью повреждены и вышли из строя, 14 медицинских работников пострадали, еще двое погибли.Обновленную информацию о жертвах ударов ведомство не привело. Ранее оно сообщало, что погибших более 220 человек. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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Столб дыма и пыли после взрывов в восточной части Тегерана Столб дыма и пыли после взрывов в восточной части Тегерана 2025-06-20T15:01 true PT0M20S

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в мире, израиль, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, иран, рафаэль гросси, россия, казем джалали, магатэ