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Молдавский депутат попросил Россию создать зеленый коридор для поставок - РИА Новости, 20.06.2025
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10:43 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/postavki-2024131047.html
Молдавский депутат попросил Россию создать зеленый коридор для поставок
Молдавский депутат попросил Россию создать зеленый коридор для поставок - РИА Новости, 20.06.2025
Молдавский депутат попросил Россию создать зеленый коридор для поставок
Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский рассказал РИА Новости, что попросил Россию создать "зеленый коридор" для... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:43:00+03:00
2025-06-20T10:43:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский рассказал РИА Новости, что попросил Россию создать "зеленый коридор" для молдавских компаний, которые поставляют товары в РФ. "Мы попросили поддержки в восстановлении всех этих связей, попросили поддержки в предоставлении определенного количества дозволов для наших транспортных компаний на территории Российской Федерации. Мы попросили возможность "зеленого коридора" на таможенных пунктах Российской Федерации. По всем этим техническим вопросам мы получили очень положительные отзывы"", - сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сообщил, что встретился с министром транспорта РФ Романом Старовойтом и обсудил с ним логистические сложности российско-молдавской торговли. "Я уверен, что осенью в нашей стране произойдут очень серьезные перемены. Власть рухнет нынешняя, нынешний режим уйдет в политическое небытие. Мы получим возможность восстановления этих отношений (с РФ) на межправительственном уровне", - подчеркнул Суходольский. По его словам, российские экономические акторы заинтересованы в развитии отношений с Молдавией. "Мы видим серьезнейшую заинтересованность крупных финансовых игроков Российской Федерации, в том числе на финансирование многих проектов на территории республики Молдова. Это уникальная возможность для молдавского бизнеса реализовать себя в новом ключе, в сотрудничестве с крупнейшими российскими финансовыми компаниями банковская сфера", - отметил депутат. "С молдавской стороны необходимо выводить двусторонний уровень отношений на новый, более благоприятный. Мы это сделаем обязательно после парламентских выборов", - заключил он. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/dodon-2024066556.html
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молдавия, россия, роман старовойт, в мире
Молдавия, Россия, Роман Старовойт, В мире
Молдавский депутат попросил Россию создать зеленый коридор для поставок

Молдавский депутат Суходольский попросил РФ о зеленом коридоре для поставок

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский рассказал РИА Новости, что попросил Россию создать "зеленый коридор" для молдавских компаний, которые поставляют товары в РФ.
"Мы попросили поддержки в восстановлении всех этих связей, попросили поддержки в предоставлении определенного количества дозволов для наших транспортных компаний на территории Российской Федерации. Мы попросили возможность "зеленого коридора" на таможенных пунктах Российской Федерации. По всем этим техническим вопросам мы получили очень положительные отзывы"", - сказал Суходольский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Он сообщил, что встретился с министром транспорта РФ Романом Старовойтом и обсудил с ним логистические сложности российско-молдавской торговли. "Я уверен, что осенью в нашей стране произойдут очень серьезные перемены. Власть рухнет нынешняя, нынешний режим уйдет в политическое небытие. Мы получим возможность восстановления этих отношений (с РФ) на межправительственном уровне", - подчеркнул Суходольский.
По его словам, российские экономические акторы заинтересованы в развитии отношений с Молдавией. "Мы видим серьезнейшую заинтересованность крупных финансовых игроков Российской Федерации, в том числе на финансирование многих проектов на территории республики Молдова. Это уникальная возможность для молдавского бизнеса реализовать себя в новом ключе, в сотрудничестве с крупнейшими российскими финансовыми компаниями банковская сфера", - отметил депутат.
"С молдавской стороны необходимо выводить двусторонний уровень отношений на новый, более благоприятный. Мы это сделаем обязательно после парламентских выборов", - заключил он.
ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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