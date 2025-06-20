https://ria.ru/20250620/posolstvo-2024184390.html

Посольство США на Мальте сообщило о личности убитой в Риме россиянки

Посольство США на Мальте сообщило о личности убитой в Риме россиянки - РИА Новости, 20.06.2025

Посольство США на Мальте сообщило о личности убитой в Риме россиянки

Итальянские правоохранители получили от посольства США на Мальте информацию о личности убитой в Риме россиянке Анастасии Трофимовой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T12:35:00+03:00

2025-06-20T12:35:00+03:00

2025-06-20T12:35:00+03:00

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РИМ, 20 июн - РИА Новости. Итальянские правоохранители получили от посольства США на Мальте информацию о личности убитой в Риме россиянке Анастасии Трофимовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Рима. "Посольство США передало нам данные паспорта Анастасии Трофимовой 1991 года рождения, место рождения Омск", - сказала представитель пресс-службы. По ее словам, Трофимова, предположительно, подала документы в дипмиссию после рождения ребенка от гражданина США. "Возможно, речь идет о запуске процесса получения гражданства", - отметили в полиции. В начале июня в одном из крупных парков итальянской столицы было обнаружено тело женщины и младенца. По подозрению в их убийстве начался розыск мужчины, которого видели в том же парке с девочкой за несколько дней до ее гибели. По информации итальянских СМИ, после преступления он покинул Италию и уехал в Грецию, где и был арестован. Им оказался гражданин США Фрэнсис Кауфман, живший в Риме под именем Рексал Форд и выдававший себя за кинопродюсера. Как пишет газета Messaggero, с Трофимовой он познакомился на Мальте в 2023 году, куда она прибыла для учебы. В июне 2024 года у них родилась дочь, которую они назвали Андромедой, а затем сменили имя на Лучию. Как сообщил российским журналистам заведующий консульским отделом посольства России Андрей Харченко, российские дипломаты запросили у итальянской стороны подробную информации о преступлении. "В свете появившейся в итальянских СМИ информации о гибели, как сообщается, гражданки России уроженки г. Омск Анастасии Трофимовой и ее 11-месячного ребенка, зверски убитых, по ряду предположений, ее американским сожителем, который по разным документами именовал себя Рексалом Фордом и Френсисом Кауфманом, запросили в итальянских компетентных органах подробные сведения в этой связи", - сказал он. Консульский отдел посольства, отметил Харченко, "ведет активную работу для прояснения всех обстоятельств совершенного преступления и степени ответственности за него упомянутого гражданина США".

https://ria.ru/20250523/pattayya-2018578977.html

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в мире, сша, рим, мальта, происшествия