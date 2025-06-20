https://ria.ru/20250620/popova-2024204028.html

Анна Попова: туристическая загрузка на всех курортах черноморья высокая

Анна Попова: туристическая загрузка на всех курортах черноморья высокая - РИА Новости, 20.06.2025

Анна Попова: туристическая загрузка на всех курортах черноморья высокая

Загрузка на всех курортных точках по черноморскому побережью высокая за исключением пляжей Анапы и Темрюкского района, сообщила в интервью РИА Новости на полях... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:00:00+03:00

2025-06-20T14:00:00+03:00

2025-06-20T14:00:00+03:00

анна попова

интервью

общество

анапа

россия

темрюкский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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Загрузка на всех курортных точках по черноморскому побережью высокая за исключением пляжей Анапы и Темрюкского района, сообщила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова. Также она рассказала, что говорить о победе над COVID-19 еще рано. Беседовала Ангелина Зайцева.ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году – общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Весной были зафиксированы завозные случаи заболевания холерой из Индии. Как россиянам обезопасить себя от инфекций? Чего нужно опасаться сейчас? В какие страны не надо ехать?– В Российской Федерации по сумме острых кишечных инфекций и по холере ситуация сегодня стабильная. Холера не регистрируется в РФ как местное заболевание уже очень много лет. Все, что регистрируется в России, – это все случаи завозные. То есть это туристы или люди, которые выезжали в командировки, были неаккуратны, не бережны к своему здоровью и, к сожалению, заразились в месте пребывания. И потом уже реализация заболевания произошла в РФ.Мы всех спасаем, всех лечим, никто у нас от холеры не погибает, но хочу сказать, что заболевание тяжелое, и за период наблюдения были случаи, когда человек приезжая и чувствуя себя не очень хорошо, не обращался за медпомощью. И вот тогда, потом, когда он уже обращался, приходилось его буквально вытаскивать. Но с этим тоже наши медики справились.Холера – заболевание, передающееся через пищу, воду или через грязные руки. Оно относится к кишечной группе инфекционных заболеваний. Холерный вибрион не очень устойчив в окружающей среде. Любая термическая обработка: как следует отмыть овощи и фрукты, если они целиком, держать чистыми руки, не употреблять сырую, термически необработанную продукцию, есть только в тех местах, где, есть место для официального приема пищи и приготовления ее. Это, как правило, спасает людей от заболеваний.Холерный вибрион очень не любит кислую среду, поэтому кислое питье, вода с лимоном, но никак не свежевыжатые соки, неизвестные кем сделанные, неизвестно в какой посуде, тоже могут вас защитить в какой-то мере от этого заболевания. Риски у людей с пониженной кислотностью желудка, с гипооцидными гастритами, потому что у них снижен тот самый кислотный барьер, которого боится холерный вибрион. Это, возможно, излишне подробно, но мне бы очень хотелось, чтобы наши сограждане, желая получить полноценный отдых за рубежами родной страны, не оказались в ситуации, когда их или лечат там или, соответственно, потом реанимируем мы здесь.Кроме холеры, к группе кишечных относится и брюшной тиф, число случаев завоза которого увеличивается. И, как правило, это всегда происходит в периоды, когда очень высокая заболеваемость регистрируется или в каком-то регионе в мире, или в какой-то стране. А вот сейчас очень высокая заболеваемость холеры и брюшным типом в Азии, в азиатских странах, в части африканских стран. Конкретно по странам информация публикуется на сайте Роспотребнадзора. Собираясь в какую-либо страну, нужно посмотреть.Большое количество завозов болезней, которые связаны с передачей комарами. Здесь тоже защита совершенно понятна: не дать комару напасть ни на вас, ни тем более на вашего ребенка. Одежда с длинным рукавом, репелленты, как правило, защищают. Ну и, конечно, защитить себя – не выходить в джунгли и другие места, где риски высоки.– Туристический сезон начался в Краснодарском крае. Есть ли уже первые данные, как он проходит?– Данные по турсезону в Краснодарском крае достаточно неплохи. Загрузка высокая на всех курортных точках по всему побережью черноморскому, за исключением пляжей Анапы и Темрюкского района. Там тоже загрузка есть. Там все летние оздоровительные учреждения работают, но без использования моря и пляжей – бассейны и масса развлечений, прекрасный климат и погода в Анапе.– Прошло уже два года с того момента, как ВОЗ объявил об окончании пандемии COVID-19. Можно ли считать, что ковид побежден? Ждут ли нас впереди новые волны COVID-19 и подобные пандемии?– Я бы хотела сказать, что никто никогда не говорит о том, что что-то побеждено, какая-то инфекция, за исключением натуральной оспы в 1980 году, когда было объявлено искоренение ее в мире. Все остальные вирусы, бактерии где-нибудь да живут в окружающей среде. Поэтому никто сегодня не говорит о победе, о завершении пандемии – да. Из всего пережитого мы стараемся извлечь максимум уроков, с тем чтобы использовать их для защиты здоровья населения.– А есть ли уже какие-то данные о долгосрочных последствиях ковида?– Я думаю, что эти данные о долгосрочных последствиях COVID-19 еще будут. Клиницисты ими занимаются, потому что он очень значимо, негативно влияет на иммунную, сердечно-сосудистую системы человека. Это уже опубликованные данные. Но и надо понимать, как их минимизировать, эти последствия. Ну и как дальше сделать, так, чтобы люди не заражались ни ковидом, ни подобным чем-то в будущем.

https://ria.ru/20250620/gepatit-2024072486.html

https://ria.ru/20250619/rospotrebnadzor-2023768551.html

https://ria.ru/20250620/moshennichestvo-2024075182.html

анапа

россия

темрюкский район

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анна попова, интервью, общество, анапа, россия, темрюкский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз