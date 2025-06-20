Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении - РИА Новости, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
11:15 20.06.2025 (обновлено: 11:46 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/polety--2024144943.html
"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении
"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении - РИА Новости, 20.06.2025
"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении
"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:15:00+03:00
2025-06-20T11:46:00+03:00
пмэф-2025
сша
россия
кирилл дмитриев
аэрофлот
российский фонд прямых инвестиций
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024158614_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_17fedd1aca307a5ca483efa356cac903.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. "Если будут соответствующие решения, мы к теме готовы", - сообщил Александровский в ответ на вопрос о возможности возобновления полетов в США. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/ssha-2023964435.html
https://ria.ru/20250619/zakharova-2023952677.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024158614_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_7e65c97fb64dc2704c50d4a1db288de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, кирилл дмитриев, аэрофлот, российский фонд прямых инвестиций, в мире
ПМЭФ-2025, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Аэрофлот, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении

Авиакомпания "Аэрофлот" готова начать полеты в США при их возобновлении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский на ПМЭФ-2025
Генеральный директор ПАО Аэрофлот Сергей Александровский на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский на ПМЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года.
Роберт Эйджи на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Эйджи призвал пересмотреть соглашение о двойном налоге между Россией и США
19 июня, 16:37
"Если будут соответствующие решения, мы к теме готовы", - сообщил Александровский в ответ на вопрос о возможности возобновления полетов в США.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Захарова: Россия никогда не отказывалась от экономических связей с США
19 июня, 16:04
 
ПМЭФ-2025СШАРоссияКирилл ДмитриевАэрофлотРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала