https://ria.ru/20250620/polety--2024144943.html

"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении

"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении - РИА Новости, 20.06.2025

"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении

"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T11:15:00+03:00

2025-06-20T11:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. "Если будут соответствующие решения, мы к теме готовы", - сообщил Александровский в ответ на вопрос о возможности возобновления полетов в США. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/ssha-2023964435.html

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сша, россия, кирилл дмитриев, аэрофлот, российский фонд прямых инвестиций, в мире