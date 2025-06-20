https://ria.ru/20250620/polety--2024144943.html
"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении
"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении - РИА Новости, 20.06.2025
"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении
"Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T11:15:00+03:00
2025-06-20T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" готов начать полеты в США в случае принятия соответствующего решения о возобновлении полетов, сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Александровский в кулуарах ПМЭФ-2025. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в первый день ПМЭФ выразил надежду, что прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года. "Если будут соответствующие решения, мы к теме готовы", - сообщил Александровский в ответ на вопрос о возможности возобновления полетов в США. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сша, россия, кирилл дмитриев, аэрофлот, российский фонд прямых инвестиций, в мире
ПМЭФ-2025, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Аэрофлот, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
"Аэрофлот" готов начать полеты в США при их возобновлении
Авиакомпания "Аэрофлот" готова начать полеты в США при их возобновлении