https://ria.ru/20250620/podrostki-2024227944.html

В Благовещенске подростки устроили "страшную комнату" с мертвыми собаками

В Благовещенске подростки устроили "страшную комнату" с мертвыми собаками - РИА Новости, 20.06.2025

В Благовещенске подростки устроили "страшную комнату" с мертвыми собаками

Полиция нашла подростков, которые опубликовали в соцсетях фото и видео с мертвыми собаками в заброшенном здании в Благовещенске, несовершеннолетние пояснили,... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:34:00+03:00

2025-06-20T14:34:00+03:00

2025-06-20T14:34:00+03:00

происшествия

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Полиция нашла подростков, которые опубликовали в соцсетях фото и видео с мертвыми собаками в заброшенном здании в Благовещенске, несовершеннолетние пояснили, что хотели сделать "страшную комнату", рассказали РИА Новости в УМВД по Амурской области. В четверг полиция сообщила о проверке по факту опубликованного в соцсетях видео с телами животных. Кадры были сняты в заброшенном строении, где стены изрисованы пентаграммами и другими символами, а на полу лежали мертвые собаки. По данным МВД, к публикации причастны четверо школьников 2012 года рождения. Их опросили в присутствии родителей. "По предварительным данным, в апреле текущего года подростки самовольно проникли на территорию недостроенного заброшенного здании по улице Текстильной города Благовещенска. Они нанесли рисунки на стены (следует отметить, что указанные поверхности уже была покрыты другими изображениями) и перенесли в помещение останки двух собак, обнаруженных неподалёку в сгоревшем строении. Подростки сделали ряд фотографий, видеозаписей и направили их своим знакомым. Впоследствии эти файлы были опубликованы в одном из мессенджеров", - говорится в сообщении полиции. Как уточнили РИА Новости в управлении МВД, подростки хотели сделать "страшную комнату", чтобы туда никто не заходил. В полиции уточнили, что подростки ранее не состояли на профилактическом учёте и не попадали в поле зрения правоохранителей. Инспекторы ПДН проводят с детьми профилактическую работу, к которой также привлекут педагогов их школы.

https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html

https://ria.ru/20240202/sobaka-1924944955.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, благовещенск, амурская область