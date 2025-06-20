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В Благовещенске подростки устроили "страшную комнату" с мертвыми собаками - РИА Новости, 20.06.2025
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14:34 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/podrostki-2024227944.html
В Благовещенске подростки устроили "страшную комнату" с мертвыми собаками
В Благовещенске подростки устроили "страшную комнату" с мертвыми собаками - РИА Новости, 20.06.2025
В Благовещенске подростки устроили "страшную комнату" с мертвыми собаками
Полиция нашла подростков, которые опубликовали в соцсетях фото и видео с мертвыми собаками в заброшенном здании в Благовещенске, несовершеннолетние пояснили,... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:34:00+03:00
2025-06-20T14:34:00+03:00
происшествия
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Полиция нашла подростков, которые опубликовали в соцсетях фото и видео с мертвыми собаками в заброшенном здании в Благовещенске, несовершеннолетние пояснили, что хотели сделать "страшную комнату", рассказали РИА Новости в УМВД по Амурской области. В четверг полиция сообщила о проверке по факту опубликованного в соцсетях видео с телами животных. Кадры были сняты в заброшенном строении, где стены изрисованы пентаграммами и другими символами, а на полу лежали мертвые собаки. По данным МВД, к публикации причастны четверо школьников 2012 года рождения. Их опросили в присутствии родителей. "По предварительным данным, в апреле текущего года подростки самовольно проникли на территорию недостроенного заброшенного здании по улице Текстильной города Благовещенска. Они нанесли рисунки на стены (следует отметить, что указанные поверхности уже была покрыты другими изображениями) и перенесли в помещение останки двух собак, обнаруженных неподалёку в сгоревшем строении. Подростки сделали ряд фотографий, видеозаписей и направили их своим знакомым. Впоследствии эти файлы были опубликованы в одном из мессенджеров", - говорится в сообщении полиции. Как уточнили РИА Новости в управлении МВД, подростки хотели сделать "страшную комнату", чтобы туда никто не заходил. В полиции уточнили, что подростки ранее не состояли на профилактическом учёте и не попадали в поле зрения правоохранителей. Инспекторы ПДН проводят с детьми профилактическую работу, к которой также привлекут педагогов их школы.
https://ria.ru/20241018/ekaterinburg-1978682237.html
https://ria.ru/20240202/sobaka-1924944955.html
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происшествия, благовещенск, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Амурская область
В Благовещенске подростки устроили "страшную комнату" с мертвыми собаками

В Благовещенске нашли снимавших фото и видео с мертвыми собаками подростков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июн – РИА Новости. Полиция нашла подростков, которые опубликовали в соцсетях фото и видео с мертвыми собаками в заброшенном здании в Благовещенске, несовершеннолетние пояснили, что хотели сделать "страшную комнату", рассказали РИА Новости в УМВД по Амурской области.
В четверг полиция сообщила о проверке по факту опубликованного в соцсетях видео с телами животных. Кадры были сняты в заброшенном строении, где стены изрисованы пентаграммами и другими символами, а на полу лежали мертвые собаки. По данным МВД, к публикации причастны четверо школьников 2012 года рождения. Их опросили в присутствии родителей.
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"По предварительным данным, в апреле текущего года подростки самовольно проникли на территорию недостроенного заброшенного здании по улице Текстильной города Благовещенска. Они нанесли рисунки на стены (следует отметить, что указанные поверхности уже была покрыты другими изображениями) и перенесли в помещение останки двух собак, обнаруженных неподалёку в сгоревшем строении. Подростки сделали ряд фотографий, видеозаписей и направили их своим знакомым. Впоследствии эти файлы были опубликованы в одном из мессенджеров", - говорится в сообщении полиции.
Как уточнили РИА Новости в управлении МВД, подростки хотели сделать "страшную комнату", чтобы туда никто не заходил.
В полиции уточнили, что подростки ранее не состояли на профилактическом учёте и не попадали в поле зрения правоохранителей. Инспекторы ПДН проводят с детьми профилактическую работу, к которой также привлекут педагогов их школы.
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