https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024349842.html

Более 30 тысяч человек работают в ракетно-космической сфере Подмосковья

Более 30 тысяч человек работают в ракетно-космической сфере Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2025

Более 30 тысяч человек работают в ракетно-космической сфере Подмосковья

Более 30 тысяч человек задействованы в ракетно-космической отрасли Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T18:19:00+03:00

2025-06-20T18:19:00+03:00

2025-06-20T18:19:00+03:00

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч человек задействованы в ракетно-космической отрасли Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обсудили на ПМЭФ-2025 вопросы сотрудничества, в том числе в сфере развития высокотехнологичных производств. "В Подмосковье сосредоточены стратегические предприятия космической отрасли: заводы, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро. Например, НПО Лавочкина в Химках, РКК "Энергия" в легендарном Королеве. У нас на территории центр подготовки космонавтов и центр управления полетами. Предприятия "Роскосмоса" производят двигатели ракет, космические корабли и спутники, управляют космическим движением, готовят и координируют работу космонавтов на орбите. И сегодня мы обсудили, где бы могли более тесно сотрудничать, совместно развивать высокотехнологичные производства, столь важные для страны. А для региона к тому же это и рабочие места, и налоги", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что регион старается поддерживать специалистов космической отрасли. Например, с 2016 года 145 сотрудников получили субсидии на приобретение жилья по региональной программе "Социальная ипотека". В Подмосковье ведутся как научные разработки, так и производство необходимой техники. На территории региона действует 23 предприятия, входящие в состав ГК "Роскосмос". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024318426.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, роскосмос