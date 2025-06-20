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Более 30 тысяч человек работают в ракетно-космической сфере Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2025
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Новости Подмосковья
 
18:19 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024349842.html
Более 30 тысяч человек работают в ракетно-космической сфере Подмосковья
Более 30 тысяч человек работают в ракетно-космической сфере Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2025
Более 30 тысяч человек работают в ракетно-космической сфере Подмосковья
Более 30 тысяч человек задействованы в ракетно-космической отрасли Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T18:19:00+03:00
2025-06-20T18:19:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч человек задействованы в ракетно-космической отрасли Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обсудили на ПМЭФ-2025 вопросы сотрудничества, в том числе в сфере развития высокотехнологичных производств. "В Подмосковье сосредоточены стратегические предприятия космической отрасли: заводы, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро. Например, НПО Лавочкина в Химках, РКК "Энергия" в легендарном Королеве. У нас на территории центр подготовки космонавтов и центр управления полетами. Предприятия "Роскосмоса" производят двигатели ракет, космические корабли и спутники, управляют космическим движением, готовят и координируют работу космонавтов на орбите. И сегодня мы обсудили, где бы могли более тесно сотрудничать, совместно развивать высокотехнологичные производства, столь важные для страны. А для региона к тому же это и рабочие места, и налоги", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что регион старается поддерживать специалистов космической отрасли. Например, с 2016 года 145 сотрудников получили субсидии на приобретение жилья по региональной программе "Социальная ипотека". В Подмосковье ведутся как научные разработки, так и производство необходимой техники. На территории региона действует 23 предприятия, входящие в состав ГК "Роскосмос". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024318426.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, роскосмос
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Роскосмос
Более 30 тысяч человек работают в ракетно-космической сфере Подмосковья

Свыше 30 тысяч человек занято в космической сфере Московской области

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава Роскосмоса Дмитрий Баканов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч человек задействованы в ракетно-космической отрасли Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов обсудили на ПМЭФ-2025 вопросы сотрудничества, в том числе в сфере развития высокотехнологичных производств.
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"В Подмосковье сосредоточены стратегические предприятия космической отрасли: заводы, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро. Например, НПО Лавочкина в Химках, РКК "Энергия" в легендарном Королеве. У нас на территории центр подготовки космонавтов и центр управления полетами. Предприятия "Роскосмоса" производят двигатели ракет, космические корабли и спутники, управляют космическим движением, готовят и координируют работу космонавтов на орбите. И сегодня мы обсудили, где бы могли более тесно сотрудничать, совместно развивать высокотехнологичные производства, столь важные для страны. А для региона к тому же это и рабочие места, и налоги", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что регион старается поддерживать специалистов космической отрасли. Например, с 2016 года 145 сотрудников получили субсидии на приобретение жилья по региональной программе "Социальная ипотека".
В Подмосковье ведутся как научные разработки, так и производство необходимой техники. На территории региона действует 23 предприятия, входящие в состав ГК "Роскосмос".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоскосмос
 
 
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