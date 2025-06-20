https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024318426.html

Распределительный центр для размещения промтоваров построят в Чехове

Распределительный центр для размещения промтоваров построят в Чехове - РИА Новости, 20.06.2025

Распределительный центр для размещения промтоваров построят в Чехове

В подмосковном Чехове построят распределительный центр для размещения промышленных товаров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:21:00+03:00

2025-06-20T17:21:00+03:00

2025-06-20T17:21:00+03:00

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

чехов

россия

андрей воробьев

трансконтейнер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024309905_0:238:2560:1678_1920x0_80_0_0_6f4dfca99ff4b22fd3141af652d18623.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В подмосковном Чехове построят распределительный центр для размещения промышленных товаров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соглашение о создании благоприятных условий для развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории Подмосковья подписано на ПМЭФ-2025 между правительством Московской области и ПАО "ТрансКонтейнер". Запустить новый центр на полную мощность планируют в 2034 году. "Подмосковье — один из крупнейших торгово-логистических центров в России, через наши сухие порты проходит 25% контейнерных грузов страны. Поэтому вся сопутствующая инфраструктура для нас крайне важна. <…> Реализация нашего совместного проекта расширит логистические пути, а значит создаст больше возможностей для развития экономики Подмосковья", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что инвестор планирует создать порядка 200 новых вакансий. Также ежегодный объем налоговых отчислений в областной бюджет составит 200-250 миллионов рублей. На территории распределительного центра будут как открытые, так и закрытые складские площадки. На первоначальном этапе здесь планируется разместить более 170 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). В дальнейшем этот объем может быть увеличен до 500 тысяч.

https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024304825.html

https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024225618.html

московская область (подмосковье)

чехов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская область (подмосковье), чехов, россия, андрей воробьев, трансконтейнер