https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024318426.html
Распределительный центр для размещения промтоваров построят в Чехове
Распределительный центр для размещения промтоваров построят в Чехове - РИА Новости, 20.06.2025
Распределительный центр для размещения промтоваров построят в Чехове
В подмосковном Чехове построят распределительный центр для размещения промышленных товаров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T17:21:00+03:00
2025-06-20T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В подмосковном Чехове построят распределительный центр для размещения промышленных товаров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соглашение о создании благоприятных условий для развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории Подмосковья подписано на ПМЭФ-2025 между правительством Московской области и ПАО "ТрансКонтейнер". Запустить новый центр на полную мощность планируют в 2034 году. "Подмосковье — один из крупнейших торгово-логистических центров в России, через наши сухие порты проходит 25% контейнерных грузов страны. Поэтому вся сопутствующая инфраструктура для нас крайне важна. <…> Реализация нашего совместного проекта расширит логистические пути, а значит создаст больше возможностей для развития экономики Подмосковья", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что инвестор планирует создать порядка 200 новых вакансий. Также ежегодный объем налоговых отчислений в областной бюджет составит 200-250 миллионов рублей. На территории распределительного центра будут как открытые, так и закрытые складские площадки. На первоначальном этапе здесь планируется разместить более 170 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). В дальнейшем этот объем может быть увеличен до 500 тысяч.
https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024304825.html
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экономика, московская область (подмосковье), чехов, россия, андрей воробьев, трансконтейнер
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Чехов, Россия, Андрей Воробьев, ТрансКонтейнер
Распределительный центр для размещения промтоваров построят в Чехове
В подмосковном Чехове появится распределительный центр для промтоваров
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В подмосковном Чехове построят распределительный центр для размещения промышленных товаров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о создании благоприятных условий для развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории Подмосковья подписано на ПМЭФ-2025 между правительством Московской области и ПАО "ТрансКонтейнер".
Запустить новый центр на полную мощность планируют в 2034 году.
"Подмосковье — один из крупнейших торгово-логистических центров в России, через наши сухие порты проходит 25% контейнерных грузов страны. Поэтому вся сопутствующая инфраструктура для нас крайне важна. <…> Реализация нашего совместного проекта расширит логистические пути, а значит создаст больше возможностей для развития экономики Подмосковья", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что инвестор планирует создать порядка 200 новых вакансий. Также ежегодный объем налоговых отчислений в областной бюджет составит 200-250 миллионов рублей.
На территории распределительного центра будут как открытые, так и закрытые складские площадки. На первоначальном этапе здесь планируется разместить более 170 тысяч груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). В дальнейшем этот объем может быть увеличен до 500 тысяч.