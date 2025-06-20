https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024304825.html

Горнодобывающее оборудование начнут выпускать в Солнечногорске

Горнодобывающее оборудование начнут выпускать в Солнечногорске - РИА Новости, 20.06.2025

Горнодобывающее оборудование начнут выпускать в Солнечногорске

Производство оборудования для добычи полезных ископаемых запустят в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T17:04:00+03:00

2025-06-20T17:04:00+03:00

2025-06-20T17:04:00+03:00

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солнечногорск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Производство оборудования для добычи полезных ископаемых запустят в подмосковном Солнечногорске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Трехстороннее соглашение подписано на ПМЭФ между правительством Московской области, министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторгом) и компанией "Гормаш Глобал". "В прошлом году на форуме мы подписали соглашение с "Гормаш Глобал" о создании производства горно-шахтного оборудования для подземных работ – в Солнечногорске построят два завода, и в уже в 2027 году начнут выпуск продукции. Новое соглашение предусматривает создание там же, в Солнечногорске, производственно-сервисного завода по выпуску и капитальному ремонту горно-шахтного оборудования. Будет создано 2 тысячи рабочих мест. Мы уже предоставили инвестору два участка по программе "Земля за 1 рубль" — 50 гектаров", — рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что после ввода предприятия субсидируют затраты на инженерную инфраструктуру. Также планируется организовать подготовку кадров в одном из подмосковных колледжей. Новый машиностроительный комплекс планирует выпускать наиболее востребованную технику по добыче твердых полезных ископаемых – подземные самосвалы, погрузочно-доставочные машины, буровые установки. Производственный потенциал завода – свыше 250 машин в год.

https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024261941.html

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экономика, технологии, солнечногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)