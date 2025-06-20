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Подмосковье и МТС продолжат развивать телекоммуникации и ИТ - РИА Новости, 20.06.2025
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Новости Подмосковья
 
15:48 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024261941.html
Подмосковье и МТС продолжат развивать телекоммуникации и ИТ
Подмосковье и МТС продолжат развивать телекоммуникации и ИТ - РИА Новости, 20.06.2025
Подмосковье и МТС продолжат развивать телекоммуникации и ИТ
Подмосковье и МТС продолжат развивать телекоммуникационную и ИТ-инфраструктуру в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T15:48:00+03:00
2025-06-20T15:48:00+03:00
новости подмосковья
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it-индустрия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подмосковье и МТС продолжат развивать телекоммуникационную и ИТ-инфраструктуру в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор МТС Инесса Галактионова. "МТС на телекоммуникационном рынке Подмосковья и всей России является одним из основных игроков, обеспечивающих жителей, а также важнейшие социальные и инфраструктурные объекты надежными услугами связи. Мы видим заметные результаты нашего сотрудничества и сегодня подписываем очередное соглашение. МТС планирует запустить в Наро-Фоминске большой дата-центр, а также провести комплексную цифровизацию наших государственных индустриальных парков, которые мы строим для бизнеса в формате "все включено"", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что компания продолжит развивать и улучшать качество связи на территории региона, строя новые линии. Также оператор создаст ИКТ-инфраструктуру для пяти из восьми государственных индустриальных парков, которые будут построены в Подмосковье. Вдоль Южно-Лыткаринской автодороги протяженностью 45 километров компания установит базовые станции для бесперебойного покрытия услугами мобильного интернета и голосовой связи. Оператор также продолжит установку датчиков на подмосковных котельных. Также компания за счет расширения использования сервисов и на основе анализа больших данных будет подсказывать оптимальные решения при строительстве жилья, социальных и культурных объектов, транспортной инфраструктуры, создании рекреационных и туристических зон. Кроме того, в планах – внедрение отечественных коммуникационных решений компании для деловых коммуникаций, крупных онлайн-конференций, телемостов и прямых линий в различных сферах, включая образование, медицину и ЖКХ региона. Сотрудничество региона с компании будет способствовать эффективной реализации нацпроекта "Экономика данных", отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250620/vorobev-2024251337.html
https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024228813.html
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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, мтс, it-индустрия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, МТС, IT-индустрия
Подмосковье и МТС продолжат развивать телекоммуникации и ИТ

Подмосковье и МТС продолжат развитие инфраструктуры в регионе

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиПодмосковье и МТС продолжат развивать телекоммуникации и ИТ
Подмосковье и МТС продолжат развивать телекоммуникации и ИТ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подмосковье и МТС продолжат развивать телекоммуникационную и ИТ-инфраструктуру в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьев и генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
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"МТС на телекоммуникационном рынке Подмосковья и всей России является одним из основных игроков, обеспечивающих жителей, а также важнейшие социальные и инфраструктурные объекты надежными услугами связи. Мы видим заметные результаты нашего сотрудничества и сегодня подписываем очередное соглашение. МТС планирует запустить в Наро-Фоминске большой дата-центр, а также провести комплексную цифровизацию наших государственных индустриальных парков, которые мы строим для бизнеса в формате "все включено"", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что компания продолжит развивать и улучшать качество связи на территории региона, строя новые линии. Также оператор создаст ИКТ-инфраструктуру для пяти из восьми государственных индустриальных парков, которые будут построены в Подмосковье.
Вдоль Южно-Лыткаринской автодороги протяженностью 45 километров компания установит базовые станции для бесперебойного покрытия услугами мобильного интернета и голосовой связи.
Оператор также продолжит установку датчиков на подмосковных котельных. Также компания за счет расширения использования сервисов и на основе анализа больших данных будет подсказывать оптимальные решения при строительстве жилья, социальных и культурных объектов, транспортной инфраструктуры, создании рекреационных и туристических зон.
Кроме того, в планах – внедрение отечественных коммуникационных решений компании для деловых коммуникаций, крупных онлайн-конференций, телемостов и прямых линий в различных сферах, включая образование, медицину и ЖКХ региона. Сотрудничество региона с компании будет способствовать эффективной реализации нацпроекта "Экономика данных", отметили в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевМТСIT-индустрия
 
 
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