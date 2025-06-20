https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024228813.html

Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать проекты с использованием ИИ

Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать проекты с использованием ИИ - РИА Новости, 20.06.2025

Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать проекты с использованием ИИ

Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать цифровые проекты с использованием ИИ в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:40:00+03:00

2025-06-20T14:40:00+03:00

2025-06-20T14:40:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

герман греф

сбер

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать цифровые проекты с использованием ИИ в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Партнерство заключается в создании и тестировании инновационных решений для здравоохранения, включая технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). "Мы очень ценим наше партнерство с командой Германа Оскаровича Грефа. В 2023 году здесь же, на полях форума, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий ИИ, а в 2024 году – по развитию импортозамещающих и ESG-проектов. Наш новый совместный проект очень важен для скорости оказания медицинской помощи и точности диагноза", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это не заменит врача, но здесь виден потенциал для разгрузки подмосковных поликлиник от рутинной работы – это снимет до 1 миллиона очных визитов. То есть любые легкие вопросы жители смогут решить самостоятельно без необходимости записываться на прием. Новое соглашение предусматривает внедрение цифровых сервисов и ИИ для улучшения доступности и качества медицинской помощи. В соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" в регионе также внедряют сервисы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в работу смежных отраслей. Например, соцработникам дали ограниченный доступ к информации в ЕМИАС и избавили жителей от необходимости предоставлять аналогичные сведения на бумаге. Реализовали обмен сведениями между электронным дневником в школах и ЕМИАС. Теперь учителя могут сразу видеть, на какие дни ученик освобожден от занятий по болезни — как только врач в поликлинике оформит электронную справку. Еще один пример – распознавание КТ- и МРТ-снимков с помощью искусственного интеллекта. Это позволило в 1,5-2 раза снизить нагрузку на врача, освободив время для сложных случаев, частично ликвидировать локальный дефицит врачей-рентгенологов. Голосовые помощники, такие, как робот Светлана, начали помогать подмосковной медицине еще во время пандемии коронавируса. На данный момент Светлана принимает 7 миллионов входящих звонков и совершает более 11 миллионов исходящих вызовов пациентам (в пиковые периоды заменяет работу 600 операторов). Отдельная сфера применения – телемедицина. Подмосковье демонстрирует рост цифровизации медицинской помощи: в январе–мае текущего года было проведено 2 миллиона телемедицинских консультаций (ТМК), что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Вместе с этим отмечается снижение количества очных обращений в медицинские организации – минус 438 тысяч визитов за тот же временной отрезок. Все сильнее наблюдается тендеция перехода амбулаторной помощи в дистанционный формат.

https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024225618.html

https://ria.ru/20250619/podmoskove-2024043902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, герман греф, сбер, искусственный интеллект (ии)