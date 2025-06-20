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Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать проекты с использованием ИИ - РИА Новости, 20.06.2025
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Новости Подмосковья
 
14:40 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024228813.html
Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать проекты с использованием ИИ
Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать проекты с использованием ИИ - РИА Новости, 20.06.2025
Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать проекты с использованием ИИ
Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать цифровые проекты с использованием ИИ в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T14:40:00+03:00
2025-06-20T14:40:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
герман греф
сбер
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать цифровые проекты с использованием ИИ в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Партнерство заключается в создании и тестировании инновационных решений для здравоохранения, включая технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ). "Мы очень ценим наше партнерство с командой Германа Оскаровича Грефа. В 2023 году здесь же, на полях форума, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий ИИ, а в 2024 году – по развитию импортозамещающих и ESG-проектов. Наш новый совместный проект очень важен для скорости оказания медицинской помощи и точности диагноза", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что это не заменит врача, но здесь виден потенциал для разгрузки подмосковных поликлиник от рутинной работы – это снимет до 1 миллиона очных визитов. То есть любые легкие вопросы жители смогут решить самостоятельно без необходимости записываться на прием. Новое соглашение предусматривает внедрение цифровых сервисов и ИИ для улучшения доступности и качества медицинской помощи. В соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" в регионе также внедряют сервисы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в работу смежных отраслей. Например, соцработникам дали ограниченный доступ к информации в ЕМИАС и избавили жителей от необходимости предоставлять аналогичные сведения на бумаге. Реализовали обмен сведениями между электронным дневником в школах и ЕМИАС. Теперь учителя могут сразу видеть, на какие дни ученик освобожден от занятий по болезни — как только врач в поликлинике оформит электронную справку. Еще один пример – распознавание КТ- и МРТ-снимков с помощью искусственного интеллекта. Это позволило в 1,5-2 раза снизить нагрузку на врача, освободив время для сложных случаев, частично ликвидировать локальный дефицит врачей-рентгенологов. Голосовые помощники, такие, как робот Светлана, начали помогать подмосковной медицине еще во время пандемии коронавируса. На данный момент Светлана принимает 7 миллионов входящих звонков и совершает более 11 миллионов исходящих вызовов пациентам (в пиковые периоды заменяет работу 600 операторов). Отдельная сфера применения – телемедицина. Подмосковье демонстрирует рост цифровизации медицинской помощи: в январе–мае текущего года было проведено 2 миллиона телемедицинских консультаций (ТМК), что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Вместе с этим отмечается снижение количества очных обращений в медицинские организации – минус 438 тысяч визитов за тот же временной отрезок. Все сильнее наблюдается тендеция перехода амбулаторной помощи в дистанционный формат.
https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024225618.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, герман греф, сбер, искусственный интеллект (ии)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Герман Греф, Сбер, Искусственный интеллект (ИИ)
Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать проекты с использованием ИИ

Московская область и "Сбер" реализуют цифровые проекты при помощи ИИ

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиПодмосковье и "Сбер" будут реализовывать проекты с использованием ИИ
Подмосковье и Сбер будут реализовывать проекты с использованием ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подмосковье и "Сбер" будут реализовывать цифровые проекты с использованием ИИ в сфере здравоохранения, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2025 губернатор региона Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Партнерство заключается в создании и тестировании инновационных решений для здравоохранения, включая технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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"Мы очень ценим наше партнерство с командой Германа Оскаровича Грефа. В 2023 году здесь же, на полях форума, мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий ИИ, а в 2024 году – по развитию импортозамещающих и ESG-проектов. Наш новый совместный проект очень важен для скорости оказания медицинской помощи и точности диагноза", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что это не заменит врача, но здесь виден потенциал для разгрузки подмосковных поликлиник от рутинной работы – это снимет до 1 миллиона очных визитов. То есть любые легкие вопросы жители смогут решить самостоятельно без необходимости записываться на прием.
Новое соглашение предусматривает внедрение цифровых сервисов и ИИ для улучшения доступности и качества медицинской помощи.
В соответствии с задачами нацпроекта "Экономика данных" в регионе также внедряют сервисы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в работу смежных отраслей. Например, соцработникам дали ограниченный доступ к информации в ЕМИАС и избавили жителей от необходимости предоставлять аналогичные сведения на бумаге.
Реализовали обмен сведениями между электронным дневником в школах и ЕМИАС. Теперь учителя могут сразу видеть, на какие дни ученик освобожден от занятий по болезни — как только врач в поликлинике оформит электронную справку.
Еще один пример – распознавание КТ- и МРТ-снимков с помощью искусственного интеллекта. Это позволило в 1,5-2 раза снизить нагрузку на врача, освободив время для сложных случаев, частично ликвидировать локальный дефицит врачей-рентгенологов.
Голосовые помощники, такие, как робот Светлана, начали помогать подмосковной медицине еще во время пандемии коронавируса. На данный момент Светлана принимает 7 миллионов входящих звонков и совершает более 11 миллионов исходящих вызовов пациентам (в пиковые периоды заменяет работу 600 операторов).
Отдельная сфера применения – телемедицина. Подмосковье демонстрирует рост цифровизации медицинской помощи: в январе–мае текущего года было проведено 2 миллиона телемедицинских консультаций (ТМК), что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Вместе с этим отмечается снижение количества очных обращений в медицинские организации – минус 438 тысяч визитов за тот же временной отрезок. Все сильнее наблюдается тендеция перехода амбулаторной помощи в дистанционный формат.
Новые производства роботов планируют запустить в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевГерман ГрефСберИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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