https://ria.ru/20250620/podmoskove-2024225618.html

Загородный парк-отель построят в Одинцовском округе Подмосковья

Загородный парк-отель построят в Одинцовском округе Подмосковья - РИА Новости, 20.06.2025

Загородный парк-отель построят в Одинцовском округе Подмосковья

Загородный парк-отель построят в Одинцовском округе, который сможет принимать до 400 человек, сообщает губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:27:00+03:00

2025-06-20T14:27:00+03:00

2025-06-20T14:27:00+03:00

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андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Загородный парк-отель построят в Одинцовском округе, который сможет принимать до 400 человек, сообщает губернатора и правительства Московской области. Он расположится на территории деревни Ястребки в 50 километров от Москвы. Это 27 двух- и трехэтажных домиков, пять корпусов - всего 123 номера. Парк-отель сможет одновременно принимать до 400 человек. Соглашение о реализации проекта на полях ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя совета директоров ООО "Рота-Девелопмент" Евгения Саблина. "Подмосковье круглый год принимает большое количество гостей, а в праздничные дни мы видим, что практически все номера в гостиницах раскуплены. Поэтому считаем важным, чтобы комфортной инфраструктуры у нас было больше", - сказал губернатор. Он отметил, что компания "Рота Девелопмент" инвестирует в парк-отель 4 миллиарда рублей и создаст около 450 рабочих мест. "Качество сервиса и размещения, возможности для занятий спортом, инфраструктура для семей с детьми – все это имеет большое значение для тех, кто приезжает к нам в Подмосковье. Уверен, что в новом отеле в Одинцово будут все составляющие хорошего отдыха", - подчеркнул Воробьев. Проект разбит на два этапа. Инвестиции в первый составят - 2,4 миллиарда рублей, он будет реализован уже этим летом. Вторую очередь планируют запустить осенью 2026 года — это еще 1,6 миллиарда рублей. Предполагается, что после полного ввода объекта ежегодные налоговые отчисления в бюджет региона превысят более 400 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250619/podmoskove-2024043902.html

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одинцово

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одинцово, андрей воробьев, московская область (подмосковье)