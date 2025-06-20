https://ria.ru/20250620/pmef-2024236637.html

На ПМЭФ образовались длинные очереди на пленарную сессию с Путиным

На ПМЭФ образовались длинные очереди на пленарную сессию с Путиным - РИА Новости, 20.06.2025

На ПМЭФ образовались длинные очереди на пленарную сессию с Путиным

Участники ПМЭФ выстроились в длинные очереди на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в эту пятницу, передает корреспондент... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T14:48:00+03:00

2025-06-20T14:48:00+03:00

2025-06-20T15:02:00+03:00

пмэф-2025

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участники ПМЭФ выстроились в длинные очереди на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в эту пятницу, передает корреспондент РИА Новости. Так, все входы, включая "быстрый проход", заполнены десятками, а то и сотнями желающих послушать сессию. Очередь продвигается медленно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Длинные очереди на ПМЭФ перед пленарной сессией с Путиным Длинные очереди образовались на ПМЭФ на пленарную сессию с Путиным, которая начнется в ближайшее время. 2025-06-20T14:48 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, россия, санкт-петербург