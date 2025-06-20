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На ПМЭФ образовались длинные очереди на пленарную сессию с Путиным - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:48 20.06.2025 (обновлено: 15:02 20.06.2025)
https://ria.ru/20250620/pmef-2024236637.html
На ПМЭФ образовались длинные очереди на пленарную сессию с Путиным
На ПМЭФ образовались длинные очереди на пленарную сессию с Путиным - РИА Новости, 20.06.2025
На ПМЭФ образовались длинные очереди на пленарную сессию с Путиным
Участники ПМЭФ выстроились в длинные очереди на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в эту пятницу, передает корреспондент... РИА Новости, 20.06.2025
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пмэф-2025
владимир путин
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участники ПМЭФ выстроились в длинные очереди на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в эту пятницу, передает корреспондент РИА Новости. Так, все входы, включая "быстрый проход", заполнены десятками, а то и сотнями желающих послушать сессию. Очередь продвигается медленно. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия
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Длинные очереди на ПМЭФ перед пленарной сессией с Путиным
Длинные очереди образовались на ПМЭФ на пленарную сессию с Путиным, которая начнется в ближайшее время.
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владимир путин, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург
На ПМЭФ образовались длинные очереди на пленарную сессию с Путиным

Участники ПМЭФ выстроились в длинные очереди на пленарную сессию с Путиным

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Участники ПМЭФ выстроились в длинные очереди на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в эту пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Так, все входы, включая "быстрый проход", заполнены десятками, а то и сотнями желающих послушать сессию. Очередь продвигается медленно.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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