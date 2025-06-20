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Министр экономики ОАЭ посетил кафе "Простоквашино" на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:26 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pmef-2024181230.html
Министр экономики ОАЭ посетил кафе "Простоквашино" на ПМЭФ-2025
Министр экономики ОАЭ посетил кафе "Простоквашино" на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 20.06.2025
Министр экономики ОАЭ посетил кафе "Простоквашино" на ПМЭФ-2025
Министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари посетил на ПМЭФ-2025 кафе бренда "Простоквашино", организованное Health & Nutrition (H&N), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T12:26:00+03:00
2025-06-20T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари посетил на ПМЭФ-2025 кафе бренда "Простоквашино", организованное Health &amp; Nutrition (H&amp;N), сообщает пресс-служба компании. Он ознакомился с ассортиментом молочных продуктов, в том числе ультрапастеризованным молоком и сливками, которые уже представлены на рынке государства. "Для нас большая честь принимать в нашем кафе на ПМЭФ министра экономики ОАЭ. Это не просто дипломатический жест — это реальный сигнал интереса к сотрудничеству и признание того, что российская молочная продукция может быть конкурентной и востребованной на самых требовательных рынках", – отметил председатель совета директоров H&amp;N Руслан Алисултанов, его слова приводит пресс-служба. В компании отметили, что H&amp;N осуществила пробную поставку продукции в ОАЭ. В отгрузку вошла одна паллета весом 700 кг, включавшая 624 единицы сливок и 156 единиц ультрапастеризованного молока. Вся продукция произведена на молочном комбинате "Ялуторовский". В пресс-службе подчеркнули, что цель первой поставки – тестирование всей цепочки: от логистики и банковских расчетов до сертификации и температурного контроля в условиях экстремальной жары. "Мы привыкли мыслить в килотоннах и миллиардах, а старт отгрузок в ОАЭ стал стартапом внутри большого и отлаженного механизма. Нам важно было запустить проект, не нарушая действующие процессы", – отметил Алисултанов. По его словам, до конца 2025 года H&amp;N планирует экспортировать в ОАЭ до 150 тонн продукции.
https://ria.ru/20250620/chernyshenko-2024178263.html
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экономика, оаэ
ПМЭФ-2025, Экономика, ОАЭ
Министр экономики ОАЭ посетил кафе "Простоквашино" на ПМЭФ-2025

Абдулла бин Тук Аль Мари ознакомился с ассортиментом кафе "Простоквашино"

© Фото : Пресс-служба Health & Nutrition Министр экономики ОАЭ посетил кафе "Простоквашино" на ПМЭФ-2025
Министр экономики ОАЭ посетил кафе Простоквашино на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Фото : Пресс-служба Health & Nutrition
Министр экономики ОАЭ посетил кафе "Простоквашино" на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Мари посетил на ПМЭФ-2025 кафе бренда "Простоквашино", организованное Health & Nutrition (H&N), сообщает пресс-служба компании.
Он ознакомился с ассортиментом молочных продуктов, в том числе ультрапастеризованным молоком и сливками, которые уже представлены на рынке государства.
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"Для нас большая честь принимать в нашем кафе на ПМЭФ министра экономики ОАЭ. Это не просто дипломатический жест — это реальный сигнал интереса к сотрудничеству и признание того, что российская молочная продукция может быть конкурентной и востребованной на самых требовательных рынках", – отметил председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов, его слова приводит пресс-служба.
В компании отметили, что H&N осуществила пробную поставку продукции в ОАЭ. В отгрузку вошла одна паллета весом 700 кг, включавшая 624 единицы сливок и 156 единиц ультрапастеризованного молока. Вся продукция произведена на молочном комбинате "Ялуторовский". В пресс-службе подчеркнули, что цель первой поставки – тестирование всей цепочки: от логистики и банковских расчетов до сертификации и температурного контроля в условиях экстремальной жары.
"Мы привыкли мыслить в килотоннах и миллиардах, а старт отгрузок в ОАЭ стал стартапом внутри большого и отлаженного механизма. Нам важно было запустить проект, не нарушая действующие процессы", – отметил Алисултанов.
По его словам, до конца 2025 года H&N планирует экспортировать в ОАЭ до 150 тонн продукции.
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