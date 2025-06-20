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Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
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10:05 20.06.2025
https://ria.ru/20250620/pmef-2024103224.html
Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ
Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ
Вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников выступают на сессии "Деловой климат... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:05:00+03:00
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Вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников выступают на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" в рамках ПМЭФ-2025
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новак, Орешкин и Решетников на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности"
Новак, Орешкин и Решетников на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности"
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александр новак, максим орешкин, максим решетников, видео
Александр Новак, Максим Орешкин, Максим Решетников
Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ
Вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников выступают на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" в рамках ПМЭФ-2025
2025-06-20T10:05
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PT78M49S

Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ

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Вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников выступают на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" в рамках ПМЭФ-2025
 
Александр НовакМаксим ОрешкинМаксим Решетников
 
 
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