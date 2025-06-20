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Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ

Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025

Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ

Вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников выступают на сессии "Деловой климат... РИА Новости, 20.06.2025

2025-06-20T10:05:00+03:00

2025-06-20T10:05:00+03:00

2025-06-20T10:05:00+03:00

александр новак

максим орешкин

максим решетников

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Вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников выступают на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" в рамках ПМЭФ-2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Новак, Орешкин и Решетников на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" Новак, Орешкин и Решетников на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" 2025-06-20T10:05 true PT78M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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