https://ria.ru/20250620/pmef-2024103224.html
Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ
Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 20.06.2025
Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ
Вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников выступают на сессии "Деловой климат... РИА Новости, 20.06.2025
2025-06-20T10:05:00+03:00
2025-06-20T10:05:00+03:00
2025-06-20T10:05:00+03:00
александр новак
максим орешкин
максим решетников
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Вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников выступают на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" в рамках ПМЭФ-2025
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024102204_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_952b554c5be4e9124e5d71bcce2303d5.jpg
Новак, Орешкин и Решетников на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности"
Новак, Орешкин и Решетников на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности"
2025-06-20T10:05
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PT78M49S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, максим орешкин, максим решетников, видео
Александр Новак, Максим Орешкин, Максим Решетников
Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ
Вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников выступают на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" в рамках ПМЭФ-2025
2025-06-20T10:05
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PT78M49S
Выступление Новака, Орешкина и Решетникова на сессии в рамках ПМЭФ
Читать ria.ru в
Вице-премьер Александр Новак, замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минэкономразвития Максим Решетников выступают на сессии "Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности" в рамках ПМЭФ-2025